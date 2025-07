Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu ist am Donnerstag zu Militär-Manövern auf die von Moskau annektierte ukrainische Halbinsel Krim gereist. Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete die Beteiligung von 10.000 Soldaten und 40 Kriegsschiffen an den Übungen auf der Krim selbst und im Schwarzen Meer. Russland hatte in den vergangenen Wochen zehntausende Soldaten an der ukrainischen Grenze und auf der Krim stationiert. Nach russischer Darstellung erfolgte dies als Reaktion auf „bedrohliche“ Aktivitäten der Nato.

Schoigu habe im Hubschrauber das Übungsgelände überflogen und sich von der „Einsatzfähigkeit“ der Einheiten ein Bild gemacht, erklärte das Verteidigungsministerium. An den Manövern nahmen demnach Bodentruppen, Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und Luftabwehreinheiten teil. Russland hatte die Krim 2014 annektiert und damit einen Konflikt mit der Nato ausgelöst.

In der vergangenen Woche hatte Russland Beschränkungen für die Schifffahrt in der Umgebung der Krim verkündet. Dies wurde von der US-Regierung als „Eskalation“ des Konflikts bewertet. Die EU sprach von einer „außerordentlich beunruhigenden Entwicklung“. Die Nato forderte von Russland eine freie Zufahrt zu den ukrainischen Häfen.

Im Ukraine-Konflikt spitzt sich die Lage zwischen Kiew und Moskau seit einigen Wochen wieder zu. In dem seit 2014 andauernden Konflikt zwischen pro-russischen Separatisten und der ukrainischen Armee in der Ostukraine wurden bislang mehr als 13.000 Menschen getötet. Seit Mitte Februar gibt es wieder verstärkte Kampfhandlungen, die einen ohnehin brüchigen Waffenstillstand weiter untergruben.