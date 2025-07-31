Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat nach Angaben des Gesamtbetriebsrats einen Zukunftstarifvertrag mit der IG Metall abgeschlossen. Ein Sprecher des Unternehmens in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart bestätigte das auf Anfrage der dpa, ohne auf Einzelheiten darin einzugehen.

Laut dem Gesamtbetriebsrat sei darin unter anderem die „Zukunftssicherung 2035“ enthalten, welche betriebsbedingte Kündigungen bei der Daimler Truck AG in Deutschland bis Ende 2034 ausschließe. Auch Zielbilder für die Standorte Berlin, Kassel, Mannheim, Wörth, Gaggenau und Leinfelden-Echterdingen seien Teil des Tarifvertrags. In diesen werde der Bestand der Standorte abgesichert und die Weiterentwicklung mit Zukunftsprodukten geregelt.

„Erstmals bei Daimler Truck bündeln wir die wichtigsten Regelungen aus dem Gesamtpaket in einem IG-Metall-Zukunftstarifvertrag“, teilte Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht mit. Der Zukunftstarifvertrag sorge für mehr Verbindlichkeit und gewähre den Beschäftigten mehr Durchsetzungsrechte als eine Betriebsvereinbarung, so Brecht.

Betriebsrat: „Sparen allein ist keine Strategie“