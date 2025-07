Der slowenische Außenminister Anze Logar hat sich am Dienstag mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu zu Gesprächen getroffen. Während des offiziellen Besuchs Çavuşoğlus in Ljubljana sagte der slowenische Außenminister Logar diesem zu, einen Beitritt der Türkei zur Europäischen Union zu unterstützen.

Laut einem Bericht der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu werde Slowenien während seiner Amtszeit an der Spitze der Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union den Dialog zwischen der EU und der Türkei fördern. Dies habe der slowenische Außenminister Logar auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem türkischen Amtskollegen Çavuşoğlu in Ljubljana mitgeteilt.

Slowenien werde auf den diesbezüglichen Dialog bestehen. Offene Fragen sollten im Rahmen der gegenseitigen Interessen angesprochen und bewertet werden. In dieser Hinsicht werde Slowenien eine äußerst konstruktive Rolle spielen, kündigte Logar an. Es sei wichtig, weitere Schritte zu unternehmen, insbesondere in Bezug auf die Zollunion. Slowenien biete auch die Unterstützung bezüglich der Visaliberalisierung an. „Sie können eine sehr konstruktive Rolle von Slowenien erwarten“, betonte Logar.

Im Juli wird Slowenien zum zweiten Mal den Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernehmen.

Bereits der Besuch von hochrangigen EU-Beamten in Ankara im vergangenen Monat habe fruchtbare Diskussionen zwischen beiden Seiten ermöglicht, betonte Çavuşoğlu. Es herrsche mittlerweile eine viel bessere Atmosphäre in den Beziehungen. Es sei jetzt an der Zeit, konkrete Schritte zu unternehmen. Die Beziehungen zwischen der Türkei und Slowenien entwickelten sich in allen Bereichen, sagte Çavuşoğlu bei dem offiziellen Gespräch in der Hauptstadt Ljubljana.