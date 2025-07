Die Anmeldungen für das HackIstanbul Event im Rahmen der türkischen Technologiemesse Teknofests haben begonnen. Tech-Kundige können sich seit dieser Woche beim jährlichen Wettbewerb registrieren, um sich mit Hackern aus der ganzen Welt zu messen. Interessenten können sich über die offizielle Webseite (www.hackistanbul.com) anmelden.

Der HackIstanbul CTF-Wettbewerb (Capture the Flag) wird unter der Schirmherrschaft des türkischen Präsidialamtes für digitale Transformation im Rahmen der türkischen Luft-, Raumfahrt- und Technologiemesse Teknofest organisiert. Den Gewinnern der großen Finalrunde winken Förderpreise von bis zu 7000 Dollar.

„Das Projekt zielt im Wesentlichen darauf ab, das Bewusstsein für Cybersicherheit zu erhöhen und neue Talente für den Sektor zu gewinnen“, heißt es auf der offiziellen Website. Hacker können einzeln oder in Teams von bis zu vier Personen am Wettbewerb teilnehmen. Der Anmeldeschluss ist der 30. Juni. Das Event wird in drei Etappen stattfinden.

In der ersten 24-stündigen Vorauswahlphase am 16. Juli treten die Hacker in den Kategorien Websicherheit, Kryptographie, Forensik und Reverse Engineering gegeneinander an. Siegreiche Teams werden am 30. Juli zur zweiten Etappe zugelassen, die aus einem 18-stündigen CTF-Wettbewerb mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden besteht. Die zweite Phase umfasst zusätzliche Themen wie Code-Analyse, Open Source Intelligence (OSINT), Exploitentwicklung und Programmierfähigkeiten.

Die Herausforderung endet am 24. und 25. September mit einem großen Finale beim Teknofest am Flughafen Istanbul-Atatürk. Lediglich die zehn Topteams werden zu dieser letzten Phase zugelassen.

Teknofest ist die größte Luft-, Raumfahrt- und Technologiemesse der Türkei, bei der verschiedene Wettbewerbe stattfinden. Die Preise werden in 35 Kategorien verliehen, darunter Transport, Drohnen, Satelliten, Roboter, Landwirtschaft, Biotechnologie, Künstliche Intelligenz und Flugautos. Bei der Messe findet aber auch eine Reihe von Veranstaltungen wie Seminare, Ausstellungen und Flugshows statt.

