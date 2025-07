Das Projekt der Europäischen Investitions- und Entwicklungsbank, bei dem ich 2009 als Berater tätig war, hatte einen wichtigen Zweck: das Potenzial erneuerbarer Energien in der Türkei aufzuzeigen.

Im Rahmen des Projekts hatten wir die Möglichkeit, das aktuelle Potenzial erneuerbarer Energien in der Türkei im Detail zu untersuchen. Die Schlussfolgerung aus dieser Untersuchung war, dass die Türkei über ein riesiges ungenutztes Potenzial für erneuerbare Energien verfügt. Das Potenzial für Solarenergie erwies sich aufgrund ihrer geografischen Zone als schier unglaublich. Darüber hinaus war die Windenergie in vielen Regionen, insbesondere an den Küsten, bemerkenswert. Das Potenzial der Geothermie war in Europa sogar die Nummer eins.

Als wir während des Projektprozesses verschiedene Institutionen kontaktierten und versuchten, das Potenzial der Türkei zu verstehen, stellten wir fest, dass es auf der einen Seite zwar ein wichtiges Potenzial gab, dieses Potenzial auf der anderen Seite aber nicht ausreichend genutzt werden konnte.

Dafür gab es mehrere Gründe.

Einer der Hauptgründe bestand darin, dass die Erstinvestition in erneuerbare Energien teuer ist und in der Türkei nicht genügend Finanzmittel vorhanden waren. Beispielsweise boten Banken noch keine Kredite für Investitionen in erneuerbare Energien. Ein weiterer Grund war das Fehlen eines ausreichend großen Ökosystems. Normalerweise gehören Erneuerbare-Energie-Unternehmen, erfahrenes technisches Personal, Wartungs- und Reparaturunternehmen, Anwaltskanzleien und Investoren zu den Elementen eines solchen Ökosystems für saubere Energie.

Eine unzureichende rechtliche Infrastruktur war ein weiterer Grund, warum erneuerbare Energien nicht ausreichend genutzt werden konnten.

Erneuerbare-Energien-Offensive

Von 2009 bis heute unternahm die Türkei dann große Schritte in Bezug auf erneuerbare Energien. Wer heute etwa durch Anatolien wandert, wird Dutzende von Windkraftanlagen und Solarparks zu sehen bekommen.

Dieser Anstieg ist auch an den Zahlen zu erkennen.

Betrug die installierte Leistung Erneuerbarer Energien im Jahr 2009 noch 15,5 GW, überstieg sie im Jahr 2021 50 GW und stieg um mehr als das Dreifache.

Lag der Anteil erneuerbarer Ressourcen an der Stromerzeugung im Jahr 2002 noch bei 26,3 Prozent, betrug er im Juni 2020 50,7 Prozent.

Die in den letzten 5 Jahren in der Türkei getätigten Investitionen im Bereich erneuerbare Energien überstiegen 16 Milliarden Dollar.

Ziel der Türkei ist es, den Anteil des installierten Stroms aus heimischen und erneuerbaren Energiequellen bis 2023 auf 65 Prozent zu erhöhen.

Investitionen in Solarenergie

Die Türkei hat eine sehr wichtige Strecke in der Solarenergie zurückgelegt.

Die Stromerzeugung aus Solarenergie, die noch in den 2010er Jahren nahe Null lag, überschritt 2021 7000 Megawatt.

Mit ihrer Kapazität von Solarenergie liegt die Türkei in Europa an sechster und weltweit an zwölfter Stelle. Es wird geschätzt, dass die installierte Leistung der Solarenergie allein 2021 auf 1500 Megawatt ansteigen und der Anteil der Sonnenenergie an der gesamten Stromerzeugung 5 Prozent übersteigen wird.

Wind, Geothermie und Wasserkraft zeigten ähnliche Erfolgsverläufe.

Warum wird die Energiewende in der Türkei benötigt?

Einer der Gründe, die diesen Prozess auslösten, war die Verringerung der Abhängigkeit der Türkei von ausländischer Energie. Energieimporte machen fast das gesamte Leistungsbilanzdefizit der Türkei aus. Fast 60% des 2010 in der Türkei produzierten Stroms wurde von Erdgaskreislaufwerken geliefert. Dank der Umstellung auf erneuerbare Energien sank der Anteil des aus Erdgas erzeugten Stroms auf 20%. Die Türkei importierte das gesamte Erdgas, mit dem sie Strom erzeugte.

Ein weiterer Grund für die Zunahme der Investitionen in erneuerbare Energien sind die neuen Anreizmechanismen, die der Staat in diesem Bereich einführt. Dementsprechend wurde vom Staat für einen bestimmten Zeitraum eine Kaufgarantie für die erzeugte elektrische Energie gegeben. Dies war einer der wichtigsten Gründe für den außerordentlichen Anstieg der Investitionen in erneuerbare Energien.

Ein wichtiges Detail dieses staatlichen Anreizes war die Unterstützung der Inlandsproduktion. Je mehr inländische Geräte in der Anlage für erneuerbare Energien eingerichtet sind, desto mehr zahlt der Staat für den erzeugten Strom.

Dieser Prozess brachte der türkischen Wirtschaft viele Vorteile.

Was bringt die Energiewende in der Türkei?

Einer der Vorteile ist ein tiefes Ökosystem für erneuerbare Energien. Heute ist es möglich, dass Verbände, Forschungszentren und NGOs in der Türkei aktiv auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien tätig sind. Mehr als 30 Universitäten des Landes verfügen über Abteilungen für erneuerbare Energien, die erst in den letzten 10 Jahren eröffnet wurden. Berufsschulen im Bereich der erneuerbaren Energien, die in den letzten Jahren eröffnet wurden, zeigen, wie präsent dieser Bereich auf der Tagesordnung ist.

In diesem Prozess entstand ein neuer Sektor, und die Türkei begann mit der Produktion sauberer Energietechnologien.

Eine der Säulen des "Nationale Wirtschaft"-Verfahrens der Regierung bestand darin, die Türkei zu einem wichtigen Akteur bei Technologien für erneuerbare Energien zu machen. Denn laut veröffentlichten Berichten ist die Türkei das Land mit dem höchsten Energiebedarf unter den OECD-Mitgliedsländern.

Inzwischen produzieren mehr als 80 Fabriken in der Türkei Windenergie-Ausrüstungen. Es gibt noch einen weiteren Grund für die Zunahme der heimischen Produktion sauberer Energietechnologie. Die Türkei ist eines der Länder mit der strengsten lokalen Produktionspolitik der Welt. Unternehmen, die staatliche Unterstützung erhalten möchten, müssen mindestens 65% ihrer Ausrüstung von lokalen Herstellern kaufen. Je höher ihre Rate inländischer Produktionsanlagen ist, desto mehr Geld können sie mit dem von ihnen produzierten Strom verdienen.

Die Gründung von Kalyon Energy in Ankara, einer der 20 integrierten Solarmodulfabriken der Welt, ist ebenfalls ein Ergebnis dieser Politik. Die Anlage, in der vier Fabriken unter einem Dach zusammengefasst wurden, ist die erste ihrer Art in Europa.

Auch in der Türkei nimmt die Zahl der mit Solarkollektoren bedeckten Fabrik- und Hausdächer rapide zu. Große Industriegebiete wie das von Kayseri organisierte Industriegebiet bieten Industriellen auch die Möglichkeit, mit eigenen Solarfeldern günstig Strom zu nutzen.

Erneuerbare Energien unterstützen die lokale Entwicklung

Die Nutzung erneuerbarer Energien in der Türkei bereichert auch neue Gebiete. Beispielsweise nimmt die Zahl der durch Geothermie beheizten Gewächshäuser, die bisher nur selten zu sehen waren, rapide zu. Die Türkei hat großes Glück in Bezug auf ihr geothermisches Energiepotential. Mit einer installierten Leistung von 1500 MW Geothermie liegt die Türkei weltweit an vierter Stelle und in Europa an erster Stelle.

Die Tomatenproduktion erfolgt mit Geothermie auch in zentralanatolischen Städten wie Sivas und Erzurum, die als die kältesten Regionen der Türkei gelten. Beispielsweise werden Tomaten im Wert von Millionen Lira, die im Gewächshaus in der Region Çermik in Sivas hergestellt wurden, nach Deutschland exportiert. Die Tatsache, dass diese Stadt mitten in Anatolien Gemüse mit Geothermie produziert und exportiert, ist im Hinblick auf die lokale Wirtschaftsentwicklung äußerst vielversprechend.

Stand 2020 gibt es in der Türkei mehr als 4 Millionen Quadratmeter umfassende geothermische Gewächshäuser, womit das Land in Europa nach Spanien den zweiten Platz im Bereich der geothermischen Gewächshäuser belegt.

Ein weiterer Grund für die Motivation der Türkei zu erneuerbaren Energien ist ihre Klimapolitik. Ihr Energieverbrauch stieg in den letzten 20 Jahren von 120 Milliarden Kilowattstunden auf 290 Milliarden. Infolgedessen näherten sich die CO2-Emissionen 430 Millionen Tonnen bzw. 5 Tonnen pro Person. Obwohl diese Rate nur die Hälfte des EU-Durchschnitts und ein Drittel des US-Durchschnitts beträgt, möchte die Türkei ihre derzeitigen CO2-Emissionen durch Umstellung auf saubere Energie reduzieren.

Eine weitere Motivation für die Türkei, auf saubere Energie umzusteigen, besteht darin, neue Beschäftigungsmöglichkeiten und einen neuen Wirtschaftsmarkt zu schaffen. Denn man schätzt, dass der Markt für den Übergang zu sauberer Energie weltweit bis 2030 23 Billionen Dollar erreichen wird und dies Arbeitsplätze für Millionen von Menschen schaffen kann.

Die türkische Energiewende hin zu sauberer Energie und die getätigten Investitionen sind für die Zukunft vielversprechend. Dies zeigt auch, dass es möglich ist, mit dem richtigen Einsatz staatlicher Anreize in kurzer Zeit auf saubere Energie umzusteigen, die notwendigen gesetzlichen Vorschriften zu erlassen und ein erforderliches Ökosystem zu unterstützen.