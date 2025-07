In den vergangenen Tagen sind prominente Namen der österreichischen Finanzwelt auf Einladung der Vakıfbank in der türkischen Botschaft in Wien zusammengekommen. Bei den Treffen ging es um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei sowie um Rahmenbedingungen für Banken im Inland und im EU-Raum.

Das Treffen begann mit einem Konzert der in Wien lebenden türkischen Pianistin Nazlı Hacıalioğlu. Anschließend sprach der Vorstandsvorsitzende der Vakıfbank, Ahmet Vural Bıyık, ein Grußwort. Danach folgte eine Rede des türkischen Botschafters Ozan Ceyhun.

Unter den österreichischen Gästen befanden sich unter anderem der Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich, Franz Rudorfer; der ehemalige Direktor der Österreichischen Nationalbank, Kurt Pribil sowie das Aufsichtsratsmitglied der Vakifbank, Gero Dittrich und der Historiker Elmar Samsinger.

Anwesend waren auch Vertreter aus Ungarn: darunter Botschafter Nagy Andor sowie der Wirtschaftsrat der ungarischen Botschaft, Gabor Lilik.

Ceyhun bedankte sich am Ende des Abends bei allen Gästen für das Zusammenkommen und übergab den Besuchern vor der Abreise Spezialitäten aus der Türkei.