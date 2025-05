Bei einem israelischen Angriff in der Stadt Gaza sind nach Angaben der palästinensischen Zivilschutzbehörde mindestens 20 Menschen getötet worden. Die meisten der Opfer seien Kinder, sagte Zivilschutzsprecher Mahmud Bassal am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Mindestens 60 weitere Menschen seien verletzt worden. Ziel des israelischen Angriffs sei ein Schulgebäude gewesen, in dem vertriebene Palästinenser Schutz gesucht hätten. Die israelische Armee behauptete, in dem Gebäude hätten sich „Terroristen aus der ersten Reihe“ aufgehalten. Angeblich seien „zahlreiche Vorkehrungen getroffen“ worden, um „das Risiko der Schädigung von Zivilisten zu verringern“.

Israel hatte nach einer zweimonatigen Waffenruhe am 18. März seine beispiellosen Angriffe im Gazastreifen wieder aufgenommen und verstärkt. Die israelische Armee teilte am Samstag mit, innerhalb eines Tages mehr als hundert Angriffe auf den Gazastreifen durchgeführt zu haben. Bei israelischen Angriffen waren am Wochenende nach Angaben des palästinensischen Zivilschutzes mehr als 30 Menschen getötet worden, darunter Kinder.

Am vergangenen Montag gelangten erstmals nach mehr als elf Wochen israelischer Blockade wieder erste Hilfslieferungen in das Palästinensergebiet. Die UN und Hilfsorganisationen kritisierten jedoch, dass die gelieferten Hilfsgüter für die notleidende Bevölkerung bei Weitem nicht ausreichten.

Israel hatte nach dem Vergeltungsschlag der Hamas am 7. Oktober 2023 einen Vernichtungskrieg in Gaza gestartet. Erklärtes Ziel ist die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bisher Zehntausende Zivilisten getötet.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit dem 7. Oktober 2023 mehr als 53.900 Menschen durch israelische Angriffe getötet und rund 122.600 weitere verletzt. Beim Großteil der Getöteten handelt es sich demnach um Frauen und Minderjährige. Experten schätzen die Dunkelziffer weit höher, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können.