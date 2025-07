Die Jury des Umweltzeichens Blaue Flagge hat in ihrer jüngsten Erhebung die Provinz Antalya als Region mit den weltweit meisten nachhaltigen Stränden 2021 ausgezeichnet. Landesweit fanden sich in der Türkei bis dato 486 Strände, an die die Blaue Flagge vergeben wurde. Trotz der Corona-Pandemie stieg nun deren Zahl landesweit noch weiter von 486 auf 519.

Die türkische Provinz Antalya, die für ihre ruhige Küste berühmt ist, hat dabei ihren Status als umweltfreundlichste Küste der Welt bezüglich der Anzahl der Strände mit Blauer Flagge beibehalten. Sie verfügt nun über insgesamt 213 Strände im Vergleich zu noch 202 im vergangenen Jahr. Auf Platz zwei bei den umweltfreundlichen Strände in der Türkei steht die Provinz Muğla mit 106 Stränden. Auf Platz drei und vier kommen Izmir mit 66 sowie Aydın mit 39 Stränden.

Gegenüber TRT World erklärte Almila Kindan Cebbari, Koordinatorin für das Blaue-Flaggen-Programm der Stiftung für Umwelterziehung: „Ich denke, den wichtigsten Unterschied machen für uns unsere qualifizierten Unternehmen, unser Verständnis für Qualitätsservice und unsere einzigartige Gastfreundschaft.“

Die meisten professionell ausgebauten touristischen Einrichtungen an der türkischen Küste seien relativ neu und böten einen Service, der die Erwartungen an Luxus und Komfort weit übertreffe. Cebbari weiter: „Ich brauche nichts speziell im Bereich der Naturschönheiten zu erwähnen, ich denke, dieser Bereich erfüllt die Erwartungen unserer Gäste bereits mehr als genug.“

Cebbari fügt hinzu, dass die Türkei auch als gutes Beispiel für andere Länder diene. „Mit der Wiedereröffnung des Flugverkehrs erwarte ich, dass die Gäste wieder die Türkei bevorzugen werden.“ Nach den Zahlen, die erst vor wenigen Tagen von der internationalen Jury des Umweltzeichens veröffentlicht wurden, hat die Türkei insgesamt als Land weltweit die drittmeisten Strände mit der Blauen Flagge. An der Spitze steht auf Platz eins Spanien, gefolgt von Griechenland.

Mehr dazu: Die Türkei - auch für Wintersport-Fans ein beliebtes Reiseziel