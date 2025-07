Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu will ihre Pläne für eine neue Beobachtungsstelle gegen Islamophobie umsetzen. Das kündigte der Generaldirektor der Agentur, Serdar Karagöz, am Dienstag bei einem Symposium in Ankara zum Thema Islamfeindlichkeit an.

„Die internationale Reichweite der Nachrichtenagentur Anadolu wird in der neuen Periode verstärkt werden, und unser wichtigstes Hauptthema wird der Kampf gegen Islamophobie sein“, sagte Karagöz. Die Agentur werde in diesem Zusammenhang ein eigenes Team mit Menschen aus aller Welt beauftragen.

„Unsere Islamophobie-Beobachtungsstelle wird Nachrichteninhalte im Zusammenhang mit Islamophobie zusammenstellen, die wir auf der ganzen Welt verbreiten werden“, so der Anadolu-Generaldirektor.

Islamophobie sei die „Schwachstelle“ der westlichen Hegemonie, betonte Karagöz und fügte hinzu, die Islamfeindlichkeit sei kein neues Phänomen. „Es ist ein Zustand, der von den herrschenden Eliten im Westen seit der Etablierung der westlichen Vormachtstellung herbeigeführt wurde.” Fälschlicherweise werde die Islamophobie in der westlichen Welt nicht als großes Problem angesehen.

