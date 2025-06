Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat am Montag mit dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert, um im eskalierenden Konflikt zwischen Israel und Iran zu vermitteln. Die Gespräche fanden in Ankara statt und zielten darauf ab, eine regionale Ausweitung der Gewalt zu verhindern und den Weg für diplomatische Lösungen zu ebnen.

Erdoğan betonte die Bereitschaft von Türkiye, eine vermittelnde Rolle zu übernehmen, und rief alle Seiten zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf. Gegenüber Putin warnte er vor den Folgen eines neuen Krieges im Nahen Osten und kritisierte Israels Vorgehen als Verstoß gegen das Völkerrecht. Auch die humanitäre Lage im Gazastreifen stellte Erdoğan in den Fokus und warnte vor irreversiblen Entwicklungen. Putin schloss sich Erdoğans Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe an.

Seit Freitag hat sich die Lage in der Region dramatisch zugespitzt. Israel flog koordinierte Luftangriffe auf mehrere Ziele im Iran, darunter militärische und nukleare Anlagen. Teheran reagierte mit massiven Raketenangriffen. Laut israelischen Angaben wurden mindestens 24 Menschen durch iranische Angriffe getötet, Hunderte weitere verletzt. Iran wiederum meldete über 220 Tote und mehr als 1.000 Verletzte infolge der israelischen Luftschläge.