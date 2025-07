Einem Rundschreiben der österreichischen Regierung zufolge ist die Liste der Corona-Impfstoffe, deren nachgewiesene Verabreichung zur Einreise in die Alpenrepublik berechtigt, um das aus China stammende Präparat Sinovac erweitert worden. Darauf machte die türkische Botschaft in Wien türkische Bürger am Montag aufmerksam. Der Sinovac-Impfstoff ist in vielen Länder im Einsatz, zu denen auch die Türkei gehört.

Weitere Covid-19-Impfstoffe, die von der österreichischen Regierung bei der Einreise akzeptiert werden, sind die Vakzine von BioNtech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna und Sinopharm.