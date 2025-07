Die Türkei hat sich mit den Maßnahmen, die sie in den letzten Jahren sowohl hinsichtlich der Produktions- als auch der Transportinfrastruktur ergriffen hat, eine vorteilhafte Position in der neuen Normalität nach der Covid-Pandemie verschafft.

Die in den letzten Jahren gestärkte Logistik- und Transportinfrastruktur hat zum Ausbau der Produktionskapazitäten in der Türkei beigetragen. Diese Situation begann eine wichtige Rolle zu spielen, da die Türkei sowohl für Produktions- als auch für Vertriebsnetze bevorzugt wurde.

Diese Schlüsselrolle der Türkei kam nicht von ungefähr. Große Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur haben viele Vorteile im wirtschaftlichen, sozialen und kommerziellen Bereich gebracht.

Wachsende Logistikinfrastruktur der Türkei

Die Türkei habe jahrzehntelang als Brücke zwischen Ost und West gedient, hieß es. Nun will sich die Türkei nicht mehr nur als Brücke, sondern auch als Produktions- und Handelszentrum positionieren, wo Ost und West aufeinandertreffen und Synergien schaffen.

Die Türkei unternimmt mit Investitionen in Bereichen wie Seeverkehr, Häfen, Eisenbahnen, Autobahnen, Flughäfen und neuen Zolltoren große Projekte, um dieses strategische Ziel zu verwirklichen.

Alle sind sich einig, dass die Produktion für die Entwicklung notwendig ist. Doch vor der Produktion muss noch ein Schritt gemacht werden: Transportnetze und Logistikinfrastruktur. Aus diesem Grund werden jahrzehntelang stillgelegte Transportnetze erneuert und neue Strecken hinzugefügt.

Die geteilte Straßenlänge, die in den letzten 20 Jahren in der Türkei 6.100 Kilometer betrug, hat sich heute auf 27.000 Kilometer erhöht, und die Autobahnlänge, die 714 Kilometer beträgt, wurde auf 3.500 Kilometer ausgebaut.

Dank der Investitionen der letzten Jahre kann nun ein Fahrzeug aus Osteuropa die Stadt Şanlıurfa am östlichen Ende der Türkei erreichen, ohne Wohnstraßen durchfahren und an Ampeln anhalten zu müssen.

Eisenbahn- und Autobahninvestitionen

Insbesondere die Investitionen in die Infrastruktur des Schienensystems trugen maßgeblich zur Logistikinfrastruktur der Türkei bei.

Die Bahnstrecke von Istanbul bis zur bulgarischen Grenze, ein Leuchtturmprojekt, ist eines der konkretesten Beispiele für die strategische Zusammenarbeit zwischen der EU und der Türkei. Die EU ist der größte Außenhandelspartner der Türkei. Die EU finanziert den Bau dieses Eisenbahnprojekts, das sich von Istanbul bis nach Bulgarien erstreckt, mit 275 Millionen Euro. Diese Eisenbahnlinie wird ein wichtiger Güterverkehrskorridor im Rahmen des Handels zwischen der EU und der Türkei werden. Mit diesem Projekt wird der Transportprozess, der derzeit 9 Stunden in Anspruch nimmt, auf 3,5 Stunden reduziert. Dieses Projekt ist das größte von der EU direkt unterstützte Projekt in der Türkei.

Eine weitere strategische Priorität der Türkei bestand darin, die Provinzen rund um das Marmarameer, sogenannte Produktionszentren, durch Autobahnen miteinander zu verbinden. Die 2.600 m lange Osmangazi-Brücke im Marmarameer, die 400 km lange Nord-Marmara-Autobahn und die Yavuz-Sultan-Selim-Brücke, die dritte Brücke im Bosporus, waren die wichtigsten Investitionen, die diesen Ring bildeten.

Kanal Istanbul und Canakkale (Dardanellen)- 1915-Brücke

Zwei wichtige Säulen dieses großen Plans, der die strategische Bedeutung der Türkei erhöhen und damit die Produktionszentren in der Region stärken soll, befinden sich noch im Bau: die Brücke Canakkale 1915 und der Kanal Istanbul. Die Çanakkale-1915-Brücke, die voraussichtlich 2022 fertiggestellt werden soll, wird die längste Hängebrücke der Welt sein.

Mit dem Beginn des Brückenbaus im nächsten Monat wird der erste Schritt im Projekt Kanal Istanbul unternommen. Im Rahmen des genannten Projekts werden strategisch integrierte Logistikzentren dank der riesigen Häfen und Logistikzentren gewonnen, die sowohl an der Schwarzmeer- als auch an der Marmarameerausfahrt des Kanals gebaut werden. Denn der zu bauende Hafen auf der Schwarzmeerseite wird in den neu gebauten Flughafen Istanbul integriert, und der Hafen auf der Marmaraseite wird in die Zugstrecke aus Europa integriert.

Dieses Projekt, dessen Bau voraussichtlich noch 2021 beginnen soll, wird ca. 15 Milliarden US-Dollar kosten. Mit dem Projekt Kanal Istanbul ist geplant, auf europäischer Seite einen Kanal parallel zum Bosporus zu eröffnen. Dieser neue Kanal hat vier Hauptzwecke: eine neue Route für die jährlich zunehmende Fracht im Schwarzen Meer zu schaffen, den Bosporus und das kulturelle Erbe vor Schiffen mit Gefahrgütern zu schützen, zwei große moderne Häfen an der Kreuzung des Kanals Istanbul mit dem Flughafen Istanbul zu bauen und am Ausgang Marmara zum Schutz vor Erdbebengefahren eine moderne Satellitenstadt zu errichten.

Neuer Istanbul Airport

Der neue Flughafen Istanbul, einer der größten Flughäfen der Welt, hat auch der Logistikinfrastruktur der Türkei viele Vorteile gebracht. So haben beispielsweise weltweit führende Logistikunternehmen mit dem Bau ihrer Anlagen in der Cargo City am Flughafen Istanbul begonnen, um die Türkei zu einem Logistikdrehkreuz zu machen. Der Flughafen Istanbul ist innerhalb von fünf Flugstunden von ganz Europa, dem Nahen Osten, Zentralasien sowie Nord- und Osteuropa erreichbar. Die geografische Lage der Türkei ist auch für den Fracht- und Logistikbetrieb von strategischer Bedeutung. Der deutsche Logistikriese DHL Express baut am Flughafen Istanbul die modernste und technologisch anspruchsvollste Anlage der Welt. Das Unternehmen, das 135 Millionen Euro in die Frachtanlage am Flughafen investiert hat, betont, dass diese zu einem regionalen Umsteigezentrum ausgebaut werden soll.

Der US-Frachtriese UPS, der mit dem Flughafen Istanbul einen 25-Jahres-Vertrag unterzeichnet hat, will die Türkei mit seinen Investitionen hier wie andere globale Marken zu einem regionalen Logistikdrehkreuz machen.

Logistikhubs

Darüber hinaus sind Logistikzentren eine weitere strategische Infrastruktur, auf die sich die Türkei in den letzten Jahren konzentriert hat. Die bisher 21 errichteten Logistikdörfer vereinen unterschiedliche Verkehrsträger und dienen als Logistikdrehscheiben.

Abgesehen davon werden Seehafeninvestitionen ähnlich dem in dieser Woche eröffneten Hafen von Filyos, der als einer der größten Häfen am Schwarzen Meer gilt, fortgesetzt.

Die Logistikinfrastruktur der Türkei in der Post-Covid-Welt

Diese und zahlreiche ähnliche Investitionen in die Transport- und Logistikinfrastruktur stärken auch die Position der Türkei im Hinblick auf das chinesische Projekt “Neue Seidenstraße”.

Allmählich können die Früchte all dieser Investitionen geerntet werden. Laut dem vom World Economic Forum (WEF) veröffentlichten Wettbewerbsindex war einer der wichtigsten Faktoren, die zur Wettbewerbsstruktur der Türkei beigetragen haben, eine starke Verkehrsinfrastruktur.

Wenn alle Projekte abgeschlossen sind, wird die Türkei über die neueste und fortschrittlichste Logistik- und Transportinfrastruktur in der Region verfügen. Angesichts der erhöhten Produktionskapazität der Türkei verschaffen all diese Infrastrukturinvestitionen der Türkei eine vorteilhafte Position in der neu gebildeten Lieferkette nach der Covid-Pandemie.