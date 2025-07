Die Polizei in Rom hat am Mittwochabend eine am Auto eines Kommunalpolitikers angebrachte Bombe entschärft. Wie italienische Medien unter Berufung auf Polizeiangaben berichteten, hatte ein Zeuge am Mittwoch verdächtige Kabel an dem parkenden Wagen entdeckt. Die Straße wurde daraufhin abgesperrt und die Bombe entschärft. Dabei soll es sich den Berichten zufolge um einen mit primitiven Mitteln zusammengesetzten Sprengsatz gehandelt haben. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf.

Die Bürgermeisterin der italienischen Hauptstadt, Virginia Raggi, nannte den Vorfall in einer Botschaft im Onlinedienst Twitter „sehr schwerwiegend“. Der betroffene Kommunalpolitiker Marco Doria hatte den Berichten zufolge wegen früherer Drohungen bereits unter Polizeischutz gestanden. Nach Angaben des Fernsehsenders „TGcom24“ bezogen sich die Drohungen darauf, dass Doria die illegale Besetzung historischer Gebäude sowie Vandalismus an Statuen und Springbrunnen angeprangert hatte. Doria leitet eine Arbeitsgruppe für die Sanierung von Parks und historischen Villen in Rom.