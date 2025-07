Nach den dramatischen Zahlen zur ersten Runde der Regionalwahlen in Frankreich sieht Innenminister Gérald Darmanin die Schuld bei der Politik in seinem Land. „Das französische Volk teilt seinen Politikern mit, dass sie ihnen nicht vertrauen“, hielt er am Montag in einer Sendung von „France 2“ fest.

Die Rekordenthaltung sei „eine Niederlage für uns alle“, bedauerte Innenminister Darmanin nach der Wahl und fügte hinzu, dass dies eine Botschaft an die Politik sei. „Niemand kann glücklich mit einer Enthaltung von 70 Prozent sein, die unter jungen Menschen auf über 80 Prozent ansteigt“, so Darmanin.

Schätzungen von Umfrageinstituten zufolge gab es am Sonntag eine Rekordenthaltung von knapp 70 Prozent. Die rechtspopulistische Partei von Marine Le Pen (Rassemblement National) kam demnach lediglich auf 19 Prozent – aber auch die Präsident Emmanuel Macrons „La République en Marche“ hatte mit elf Prozent keinen Grund zum Jubel. Gewinner waren - sofern man angesichts der Beteiligung von einem solchen sprechen kann - die konservativen Republikaner. Sie kamen auf 27 Prozent.

