Zeitnah nach der Aufhebung der Reisebeschränkungen durch die russische Regierung sind am Dienstag die ersten russischen Urlauber in der Türkei angekommen. Russische Tourismusexperten gehen auch in diesem Jahr von einem großen Interesse russischer Urlauber an der Türkei aus, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag schreibt.

Am Freitag teilte der Vorsitzende des „Russischen Vereins der Tourismusindustrie“ der russischen Nachrichtenagentur „Tass“ mit, dass etwa sieben Millionen russischer Urlauber dieses Jahr in der Türkei erwartet würden. Die Vorsitzende des „Vereins russischer Reiseveranstalter“ (Ator), Maya Lomidze, bestätigte zudem am Samstag das ungebrochen große Interesse der Russen an einem Türkei-Urlaub.

Bereits in der ersten halben Stunde nachdem bekannt geworden war, dass die Reisebeschränkungen aufgehoben würden, war es zu einem großen Andrang bei russischen Reiseveranstaltern gekommen. Die hohe Bereitschaft zu einem Urlaub an der türkischen Riviera sei zwar nicht überraschend – das Ausmaß des Interesses habe jedoch die Erwartungen der Reiseveranstalter sogar übertroffen.

