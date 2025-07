Ahmet Başar Şen wird neuer türkischer Botschafter in Berlin

Ahmet Başar Şen ist zum neuen Botschafter der Türkei in Deutschland ernannt geworden. Mit der türkischen Diplomatie in der Bundesrepublik ist er bereits bestens vertraut. Der Botschafter war zwischen 2012 und 2016 schon Generalkonsul in Berlin.