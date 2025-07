Am frühen Freitagmorgen ist es vier Abiturienten und einem Autofahrer gelungen, zwei Polizisten in Bochum nach einem schweren Unfall aus dem bereits brennenden Streifenwagen zu retten. Ein 30-jähriger Polizist und 24-jährige Polizistin in Bochum verloren während einem Einsatz die Kontrolle über ihren Einsatzwagen. Dieser prallte gegen einen Baum am Straßenrand. Nach dem schweren Aufprall fing das Polizeifahrzeug Feuer. Die zwei Beamten konnten durch die mutige Hilfe der Schüler trotz schweren Verletzungen gerettet werden.

Einer der Lebensretter war Cemal Öksüz. Der junge Mann habe die Hilfe als Selbstverständlichkeit angesehen – schließlich habe das Auto gebrannt und es bestand Lebensgefahr für die zwei verunglückten Polizisten. „Als wir ankamen, brannte das Auto und wir mussten beide aus dem Auto rausziehen. Sie waren noch angeschnallt, wir mussten auf jeden Fall was tun“, so Öksüz gegenüber dem WDR.

Ein Bochumer Polizeisprecher sprach von einem „Riesenglück“, dass die Schüler am Unfallort waren. „Ich weiß nicht, ob sie ohne Hilfe rechtzeitig aus dem Auto rausgekommen wären“, sagte der dankbare Sprecher. In der Polizeimitteilung bedankte sich die Polizei nochmals bei den Rettern. „An dieser Stelle richten wir ein herzliches polizeiliches Dankeschön an die couragierten Ersthelfer, die noch Schlimmeres verhindert haben“, so die Bochumer Polizei.