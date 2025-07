Türkische Wissenschaftler haben einen neuen Corona-Schnelltest entwickelt, der keinen unangenehmen Nasenabstrich benötigt. Der Test sei in einem Labor in Ankara in der Bilkent-Universität entwickelt worden, berichtete die Nachrichtenagentur „NEX24“ am Mittwoch. Die Resultate sollen innerhalb von zehn Sekunden fertig sein und dies bereits nur mit einem Mundabstrich.

In der Frühphase einer Covid-19-Erkrankung werden bis zu 99 Prozent genaue Ergebnisse geliefert, so die Wissenschaftler. Der sogenannte Diagnovir-Test vom Nationalen Forschungszentrum für Nanotechnologie (UNAM) könnte bald die üblichen PCR-Tests ersetzen. Erst neulich wurde der öffentliche Gebrauch nach entsprechenden Sicherheitstests bewilligt.

Professor Abdullah Atalar, Rektor der Bilkent-Universität, erklärte, dass UNAM-Forscher bereits seit Jahren mit Nanopartikeln arbeiten. Es gäbe mittlerweile ein sehr großes Interesse am Test, und dieser könne an Orten eingesetzt werden, an denen ein hohes Risiko einer Coronavirus-Infektion bestehe. Große Fabriken und Flughäfen weltweit hätten bereits Interesse an der Entwicklung und den Tests bekundet.