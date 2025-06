Das israelische Parlament hat am frühen Donnerstagmorgen eine vorläufige Abstimmung zur Selbstauflösung abgelehnt. Wie die Knesset in einer Erklärung mitteilte, wurde die Abstimmung, die ein erster Schritt zu einer vorgezogenen Wahl hätte sein können, von 61 Abgeordneten abgelehnt, 53 stimmten dafür. Damit hat Benjamin Netanjahus Regierungskoalition mehr Zeit, ihre bisher schwerste politische Krise zu überwinden und einen Urnengang zu vermeiden, der der erste in Israel seit Beginn des Vernichtungskriegs in Gaza wäre.

Die ultraorthodoxen Koalitionsfraktionen werden zunehmend ungeduldig angesichts des politischen Stillstands und haben erklärt, dass sie mit den Oppositionsparteien für die Auflösung der Knesset und für vorgezogene Neuwahlen stimmen werden, die erst Ende 2026 anstehen. „Es ist dringender denn je, die Regierung Netanjahu und besonders diese giftige und schädliche Regierung abzulösen“, sagte der oppositionelle Abgeordnete der Arbeitspartei, Merav Michaeli. „Es ist dringend notwendig, den Krieg in Gaza zu beenden und alle Geiseln zurückzubringen. Es ist dringend notwendig, mit dem Wiederaufbau und der Heilung des Staates Israel zu beginnen.“

Mehrere Umfragen haben gezeigt, dass die Koalition von Ministerpräsident Netanjahu die Wahlen verlieren würde, da die Israelis noch immer über das Sicherheitsversagen beim Vergeltungsschlag der Hamas am 7. Oktober 2023 und die weiterhin im Gazastreifen festgehaltenen Israelis erschüttert sind.

Netanjahu hat sich intensiv darum bemüht, die festgefahrene Situation in seiner Koalition in Bezug auf ein neues Wehrpflichtgesetz zu lösen, die zu der gegenwärtigen Krise geführt hat. Einige religiöse Parteien in Netanjahus Koalition wollen ultraorthodoxe jüdische Seminarstudenten vom Militärdienst befreien, der in Israel obligatorisch ist, während andere Gesetzgeber derartige Ausnahmen ganz abschaffen wollen.

Die Knesset hatte am Donnerstagmorgen nun offenbar eine Einigung im Streit um die Wehrpflicht erzielt. „Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir nach langen Diskussionen eine Einigung über die Grundsätze erzielt haben, auf denen der Gesetzesentwurf basieren wird“, sagte der Vorsitzende des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung der Knesset, Yuli Edelstein, in einer Erklärung. Details nannte er nicht.