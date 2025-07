Erleichterung bei Reiselustigen: Österreich hat eine vor 15 Monaten verhängte globale Corona-Reisewarnung aufgehoben. Ab sofort sind nur noch einige Virusvariantengebiete wie Brasilien, Südafrika, Indien oder Großbritannien auf der „roten Liste“, wie Außenminister Alexander Schallenberg am Donnerstag in Wien bekanntgab.

„Wir alle haben uns diese Sommerpause verdient“, sagte Schallenberg bei einer Pressekonferenz. Er schloss jedoch eine neuerliche Verschärfung der Reiseregeln nicht aus und verwies zum Beispiel auf die steigenden Infektionszahlen in Russland.

Grünes Licht auch für Balkanländer zu erwarten

Die meisten außereuropäischen Länder wurden von „rot“ auf „orange“ geschaltet. Reisende aus diesen Ländern dürfen nur nach Österreich, wenn sie vollen Impfschutz haben oder von Covid-19 genesen sind. Dazu zählen die meisten Länder außerhalb der EU, wie etwa das beliebte Urlaubsziel Türkei.

Für Länder auf der „grünen“ Liste reicht alternativ auch ein negatives Testergebnis für die Einreise. Dazu gehören neben den EU-Ländern die USA und viele asiatische Länder. Schallenberg zeigte sich optimistisch, dass auch weitere Länder wie die Balkanstaaten noch im Juli auf „grün“ geschalten werden.

FFP2-Masken nicht mehr verpflichtend

Der Außenminister verkündete zudem, dass vollimmunisierte Menschen sowie Genesene, die mindestens 14 Tagen davor die erste Impfstoffdosis erhalten haben, ohne die Quarantäneregel nach Österreich einreisen können.

Schallenberg erklärte, dass in allen anderen Fällen die Quarantänebedingungen und die Registrierungspflicht für Personen mit negativen PCR- oder Antigen-Testergebnissen fortbestehe. Aus der Quarantäne können sich Einreisende frühestens am fünften Tag mit einem negativen Ergebnis freitesten.

Nur noch zweistellige Zahl an Neuinfektionen

Die Alpenrepublik beendet auch die FFP2-Maskenpflicht. Die medizinischen Masken waren seit Januar in Innenräumen obligatorisch, stattdessen reichen künftig gewöhnliche Stoffmasken. Am 22. Juli könnten sogar alle Masken fallen, stellte der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz zuletzt in Aussicht.

In Österreich entwickelt sich die Neuinfektionsrate nach wie vor positiv. Etwa fünf Millionen Menschen haben die erste Dosis des Corona-Impfstoffs erhielten. In den letzten 24 Stunden wurden lediglich 62 Neuinfektionen gemeldet.