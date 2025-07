Türkei-Urlaub: Imfpung an Flughäfen oder Kapıkule möglich

Türkischstämmige Urlauber können sich künftig bei ihrer Ankunft in der Türkei impfen lassen. Sowohl am Grenzübergang Kapıkule als auch an den Flughäfen in neun ausgewählten Provinzen kann den Reisenden ein Corona-Vakzin verabreicht werden.