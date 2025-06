Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat am Donnerstag offen mit der gezielten Tötung des iranischen Obersten Führers Ali Chamenei gedroht. „So jemand darf nicht existieren“, sagte Katz laut der Zeitung Yedioth Ahronoth.

Chamenei sei „der moderne Hitler“, so Katz weiter. Ein Diktator wie er, der die Zerstörung Israels zu seiner Leitlinie gemacht habe, könne nicht weiter existieren. „Seine Beseitigung ist eines der Ziele der laufenden Operation“, sagte der Minister.

Die Äußerungen erfolgten nur wenige Stunden nach einem iranischen Vergeltungsangriff, bei dem laut israelischen Angaben 20 bis 30 Raketen auf Städte wie Tel Aviv, Ramat Gan, Holon sowie auf Ziele nahe des Soroka-Krankenhauses in Beerscheba im Süden des Landes abgefeuert wurden. Nach Angaben der israelischen Behörden wurden dabei über 270 Menschen verletzt.

Netanjahu: „Alle Optionen liegen auf dem Tisch“

Auch Ministerpräsident Benjamin Netanjahu deutete eine mögliche gezielte Tötung Chameneis an. Auf die Frage, ob der Oberste Führer des Iran Ziel eines israelischen Angriffs werden könnte, sagte er: „Alle Optionen liegen auf dem Tisch.“ Es sei jedoch „besser, nicht in den Medien darüber zu sprechen“, so Netanjahu bei einem Besuch im Soroka-Krankenhaus.

Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur IRNA galten die Angriffe militärischen Einrichtungen der israelischen Armee und des Geheimdienstes in der Nähe des Krankenhauses. Die Druckwelle der Explosion habe jedoch dort zu Verletzten geführt.

Netanjahu erklärte zudem, die Entscheidung über eine mögliche Beteiligung der USA am Angriffskrieg Israels gegen den Iran liege bei Ex-Präsident Donald Trump.

Die jüngste Eskalation hatte am Freitag mit israelischen Luftangriffen auf mehrere strategisch wichtige Orte im Iran begonnen, darunter auch Nuklear- und Militäreinrichtungen. Teheran reagierte darauf mit massiven Raketenangriffen.

Seitdem sollen nach Angaben israelischer Behörden mindestens 24 Menschen in Israel getötet und Hunderte verletzt worden sein. Laut iranischen Medienberichten wurden im Iran infolge der israelischen Angriffe bislang 585 Menschen getötet und mehr als 1300 Personen verletzt.