Die türkische First Lady Emine Erdoğan ist beim Global Donors Forum (GDF) als „Best Global Female Leader“ (Beste globale weibliche Führungsperson) ausgezeichnet worden. Die vom Weltkongress der muslimischen Philanthropen (WCMP) organisierte Preisverleihung fand am Montag in Istanbul statt.

E. Erdoğan hob bei ihrer Dankesrede das Engagement ihres Landes für weltweite humanitäre Hilfe hervor. Türkiye sei eines der größten Geberländer – und auch das großzügigste gemessen am Nationaleinkommen. „Wie ein Olivenbaum strecken wir unsere Zweige der Menschheit entgegen“, so E. Erdoğan.

WCMP-Präsidentin würdigt Rolle Ankaras

In einer Videobotschaft würdigte die WCMP-Präsidentin Sheikha Aisha Bint Faleh Al Thani die Hilfsmaßnahmen Ankaras im Gazastreifen. Sie hob hierbei auch die Rolle des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan hervor. Al Thani sagte, das türkische Erbe sei von Vielfalt, Wissen, Innovation und Mitgefühl geprägt – ein Erbe, das von der heutigen türkischen Führung fortgeführt werde.

Der schottische Ex-Premierminister Humza Yousaf sprach in Zusammenhang mit E. Erdoğan von einer „Stimme der Unterdrückten“. „Sie haben ihre Stimme erhoben, als viele sich dazu entschieden, zu schweigen“, sagte Yousaf während der Preisverleihung.

Zweite Ehrung nach 2018

Die türkische First Lady wird bereits zum zweiten Mal vom WCMP geehrt. E. Erdoğan hatte bereits im Jahr 2018 für ihr Engagement für die Rohingya-Muslime den „Humanitarian Service Appreciation Award" (Auszeichnung für humanitäre Dienste) bekommen.

Das 2008 gegründete GDF konzentriert sich auf die Förderung von muslimischer Wohltätigkeit – über ethnische und religiöse Grenzen hinweg. Es bringt weltweit Philanthropen, Investoren, Entscheidungsträger und Experten zusammen, um Lösungen zu entwickeln und strategische Partnerschaften zu unterstützen.

Das diesjährige GDF findet vom 14. bis 16. April unter dem Motto „Rebuilding Amid Global Power Shifts“ (Wiederaufbau inmitten globaler Machtverschiebungen) in Istanbul statt.