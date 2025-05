Das türkische Basketball-Team Fenerbahçe Beko hat seinen zweiten Titel in der Turkish Airlines EuroLeague gewonnen. Im Finale in Abu Dhabi setzte sich die Mannschaft aus Istanbul mit 81:70 gegen AS Monaco durch.

Das Team von Trainer Šarūnas Jasikevičius zeigte am Sonntag seine Dominanz auf dem Spielfeld und begeisterte die Fans mit seinem souveränen Auftritt. Fenerbahçe übernahm früh die Kontrolle über das Spiel und setzte Monaco über weite Strecken stark unter Druck. Die Forwards Nigel Hayes und Marko Guduric sorgten für entscheidende Impulse, während Jasikevičius’ taktische Disziplin eine ernsthafte Aufholjagd der Franzosen verhinderte.

Zweiter Titel in der EuroLeague

Der Sieg markiert einen wichtigen Meilenstein für den türkischen Basketball und setzt die Erfolgsgeschichte von Fenerbahçe in der EuroLeague fort.

Das Istanbuler Team stand zum zweiten Mal in Folge und zum siebten Mal innerhalb von zehn Jahren im Final Four der EuroLeague. 2017 feierte Fenerbahçe seinen ersten Titel beim Endspiel in Istanbul. Zudem erreichte der Klub 2018 (Belgrad), 2016 (Berlin) und 2015 (Madrid) das Finale.