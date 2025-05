Die ruhigen Gewässer des Kaspischen Meeres spiegeln nicht nur die Küsten von fünf Nationen wider, sondern auch ihre Ambitionen, Hoffnungen und strategischen Kalkulationen. Dieses uralte Becken, der größte See der Erde, hat sich zu einer Arena moderner geopolitischer Spiele entwickelt, in der die Interessen großer Mächte, Energierouten und rechtliche Dilemmata miteinander verflochten sind.

Mehr als nur Semantik: Meer oder See?

Seit dem Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1991 konnten sich die fünf Anrainerstaaten – Aserbaidschan, Iran, Kasachstan, Russland und Turkmenistan – nicht auf den rechtlichen Status des Kaspischen Meeres einigen. Eine scheinbar einfache Frage: Ist es ein Meer oder ein See? Doch diese Klassifizierung entscheidet über das Schicksal von Billionen Kubikmetern Gas, Milliarden Barrel Öl und strategischen Transportkorridoren.

Wird das Kaspische Meer als See betrachtet, müssen seine Oberfläche und der Meeresboden gleichmäßig unter den fünf Anrainern aufgeteilt werden. Gilt es als Meer, dann greift die UN-Seerechtskonvention, die eine Aufteilung entsprechend der Küstenlänge vorsieht. In diesem Fall hätte Kasachstan mit der längsten Küstenlinie den größten Anteil, während Iran mit seiner kurzen Küste am wenigsten bekäme.

Jedes Land vertrat dabei die Position, die seinen eigenen Interessen am meisten diente. Iran bestand darauf, das Kaspische Meer als See zu definieren, um einen gleichwertigen 20-prozentigen Anteil an den Ressourcen zu erhalten. Aserbaidschan, Kasachstan und Turkmenistan hingegen favorisierten den Meer-Status, um ihre Anteile entsprechend ihrer Küstenlänge zu vergrößern. Russland nahm eine Sonderstellung ein: Es widersprach beiden Definitionen, da die Einstufung als Meer es zwingen würde, ausländischen Schiffen die Passage über die Wolga zu gestatten – was seinen strategischen Interessen zuwiderlief.

Vor dem Zusammenbruch der UdSSR regelten bilaterale Abkommen zwischen der Sowjetunion und Iran die Navigation und den Handel auf dem Kaspischen Meer, das praktisch für Drittstaaten geschlossen war. Mit dem Entstehen neuer unabhängiger Staaten veränderte sich die geopolitische Landkarte der Region grundlegend und machte den Status des Kaspischen Meeres zu einem brisanten, multilateralen Streitpunkt mit weitreichenden Konsequenzen.

Ein Energieschatz mit geopolitischen Fallstricken

Die Einsätze in diesem Konflikt sind hoch. Schätzungen zufolge beherbergt das Kaspische Becken etwa 48 Milliarden Barrel Öl und 292 Billionen Kubikfuß Erdgas. Zudem gilt das Gebiet als Heimat des wertvollen Störs, der den weltweit begehrten Kaviar liefert.

Über Jahrzehnte hinweg erschwerte der ungeklärte Status des Kaspischen Meeres die Erschließung dieser Rohstoffe. Besonders umstritten waren Vorkommen im südlichen Teil, die von Aserbaidschan, Iran und Turkmenistan beansprucht wurden. Zwei große Territorialkonflikte prägten die Region: der Streit zwischen Turkmenistan und Aserbaidschan um das Feld „Serdar-Kapaz“ sowie die Auseinandersetzung zwischen Aserbaidschan und Iran um das Vorkommen „Araz-Alov-Sharg“.

Diese Konflikte nahmen mitunter brisante Wendungen. In den frühen 2000er Jahren erreichten die Spannungen zwischen Iran und Aserbaidschan ihren Höhepunkt, als iranische Streitkräfte aserbaidschanische Schiffe bedrohten, die im Auftrag von British Petroleum geologische Erkundungen durchführten. Die Eskalation führte dazu, dass iranische Kampfflugzeuge mehrfach den aserbaidschanischen Luftraum verletzten.

Die Situation spitzte sich weiter zu, bis Türkiye sich in den Konflikt einmischte und Aserbaidschan militärische und politische Unterstützung zusicherte. Nach einer deutlichen Machtdemonstration Ankaras, unter anderem durch den symbolträchtigen Einsatz des türkischen Kunstflugteams „Turkish Falcons“ in Baku, endeten die iranischen Grenzverletzungen abrupt.

Der lange Weg zur Konvention

Erste Verhandlungen über den rechtlichen Status des Kaspischen Meeres begannen 2002 in Aşgabat. Nach Gipfeltreffen in Teheran (2007), Baku (2010) und Astrachan (2014) gelang erst am 12. August 2018 der entscheidende Durchbruch. In der kasachischen Stadt Aktau unterzeichneten die fünf Anrainerstaaten die Konvention über den rechtlichen Status des Kaspischen Meeres – ein Kompromiss, der eine einzigartige Regelung im Völkerrecht darstellt.

Die Konvention definierte das Kaspische Meer weder als See noch als Meer, sondern als ein „Gewässer mit speziellem Rechtsstatus“. Damit wurden internationale Rechtsinstrumente zur See- oder Seerechtsordnung ausgeschlossen, wodurch eine gewisse rechtliche Unsicherheit erhalten blieb.

Zwar wurde die Wasseroberfläche nach dem Seerecht aufgeteilt – jedes Land erhielt 15 Seemeilen Hoheitsgebiet und zusätzliche 10 Seemeilen für die Fischerei. Doch die Verteilung des Meeresbodens und der Bodenschätze blieb unbestimmt und wurde für künftige bilaterale Abkommen offengelassen.

Ein besonders wichtiger Punkt der Konvention: Militärschiffe von Nicht-Anrainerstaaten dürfen das Kaspische Meer nicht befahren. Zudem dürfen die Vertragsstaaten ihr Territorium nicht für militärische Angriffe gegen andere Anrainerstaaten bereitstellen. Diese Klauseln entsprechen voll und ganz den Interessen Russlands und Irans, die eine Präsenz der NATO in der Region verhindern wollen.

Die Zukunft der Kaspischen Energiepolitik

Eine der umstrittensten Fragen bleibt der Bau einer transkaspischen Pipeline zwischen Turkmenistan und Aserbaidschan. Dieses bereits in den 1990er-Jahren vorgeschlagene Projekt würde es Turkmenistan ermöglichen, seine riesigen Gasvorkommen nach Europa zu exportieren – ein Vorhaben, das Russland verhindern will, um seine Dominanz auf dem europäischen Gasmarkt zu sichern.

Zwar erlaubt die Konvention von 2018 theoretisch den Bau von Unterwasserpipelines, allerdings unter der Bedingung, dass Umweltauflagen eingehalten werden. Russland nutzt genau diesen Punkt als Hebel, um das Projekt zu blockieren.

Doch am 1. März 2025 ereignete sich eine geopolitische Wende: Turkmenisches Gas begann, über eine SWAP-Vereinbarung durch Iran nach Türkiye zu fließen. Dieses Modell erlaubt es Turkmenistan, seine Energielieferungen auszuweiten, ohne direkte Konfrontationen mit Russland einzugehen. Gleichzeitig äußerte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, dass eine direkte Gaslieferung von Turkmenistan nach Türkiye und nach Europa „nur eine Frage der Zeit“ sei.

Ein Becken zwischen Macht, Energie und Geschichte

Trotz der Unterzeichnung der Konvention bleiben viele Fragen ungelöst. Der nördliche Kaspische Raum wurde bereits zwischen Russland, Kasachstan und Aserbaidschan aufgeteilt, doch im südlichen Teil bestehen weiterhin Territorialstreitigkeiten.

Der Kampf um die Ressourcen des Kaspischen Meeres ist nicht nur eine regionale Angelegenheit, sondern ein globales geopolitisches Thema. Während die EU und die USA den Bau alternativer Pipelines unterstützen, um ihre Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern, festigt China durch massive Gasimporte aus Turkmenistan seinen Einfluss in Zentralasien.

Russland und Iran hingegen verstärken ihre strategische Zusammenarbeit, um westlichen Einfluss in der Region zu begrenzen. Die militärischen Bestimmungen der Konvention sichern Moskaus Vormachtstellung auf dem Kaspischen Meer und erschweren es kleineren Staaten wie Aserbaidschan, Kasachstan und Turkmenistan, internationale Partner für ihre Energieprojekte zu gewinnen.

Inmitten dieses geopolitischen Schachspiels trägt das Kaspische Meer weiterhin seine Wellen zwischen Europa und Asien – ein uralter Zeuge von Zivilisationen, deren Schicksale einst nicht von Öl und Gas, sondern von Handel, Kultur und Geschichte bestimmt wurden.