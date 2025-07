Die Europäische Kommission wird im Kampf gegen die Waldbrände in der Türkei drei Löschflugzeuge entsenden. Die Flugzeuge werden von Spanien und Kroatien gestellt, teilte der Notfallkoordinator der EU-Kommission, Janez Lenarcic, am Sonntag mit. Der EU-Kommissar für Krisenmanagement erklärte in einem Tweet, dass die EU angesichts der anhaltenden Brände in voller Solidarität mit der Türkei stehe. Er dankte Kroatien und Spanien für die Entsendung von drei Canadair-Löschflugzeugen aus der sogenannten „rescEU“-Flotte. Spanien erklärte sich bereit, zwei Flugzeuge zu entsenden, Kroatien eines.

Die europäischen Behörden stünden in dieser Angelegenheit in ständigem Kontakt mit den türkischen Behörden, sagte der Koordinator. „Unsere Gedanken sind bei der türkischen Bevölkerung, die ihre Angehörigen verloren hat, und bei den tapferen Ersthelfern, die ihr Bestes tun, um die tödlichen Brände zu bekämpfen. Wir sind bereit, weitere Hilfe zu leisten.“

Die Zahl der Waldbrände, die das Land seit letzter Woche heimgesucht haben, ging von 107 auf fünf zurück. Unterdessen vermuten Experten und Beamte in der Türkei weiterhin, dass die Brände in Verbindung mit Brandstiftungen durch die Terrorgruppe PKK stehen könnten.

Die PKK wird in der Türkei, in Europa und den USA als Terrororganisation gelistet. In der Türkei wird sie für den Tod von mehr als 40.000 Menschen verantwortlich gemacht, darunter Frauen und Kinder. In Europa versuchen Mitglieder und Sympathisanten der Terrorgruppe, mithilfe eines Netzwerks die Organisation zu finanzieren und junge Menschen anzuwerben.

Im Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2020 wird die PKK als die „mitgliederstärkste und schlagkräftigste ausländerextremistische Organisation in Deutschland“ gelistet.