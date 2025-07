Der Mikrobloggingdienst Twitter hat eine Unterstützung für die Anmeldung von Drittanbietern eingeführt. Die Nutzer können sich nun mit ihren Apple- oder Google-Konten anmelden, wenn sie über einen Twitter-Account verfügen, wie das Unternehmen am Montag bekanntgab. Voraussetzung dafür ist eine identische Email-Adresse.

Die Funktion war bereits vergangenen Monat in der Betaversion getestet worden. Nun soll das Feature allgemein verfügbar sein und den Anmeldevorgang vereinfachen. Nach dem neuen Update wird keine Email-Bestätigung und kein neues Passwort mehr benötigt. Bei einer Registrierung mit Google wird zudem das Profilbild übernommen, das für das Google-Konto verwendet wird.

Das Feature ist ab sofort für alle Nutzer verfügbar. Die Anmeldung und Registrierung per Google funktioniert mit Android, iOS und in der Web-Anwendung. Der Login mit einer Apple-ID hingegen steht vorerst nur in der iOS-Anwendung zur Verfügung.