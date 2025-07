Bosbach wird CDU künftig nicht mehr im Wahlkampf unterstützen

CDU-Politiker Bosbach wird seine Partei künftig nicht mehr im Wahlkampf unterstützen. Gründe seien die innerparteiliche Kritik an seinem gemeinsamen Auftritt mit dem CDU-Bundestagskandidaten Maaßen und das „Ausmaß an Hetze“ in Deutschland insgesamt.