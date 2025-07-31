TÜRKİYE
Türkiye beobachtet Integrationsprozess der YPG in die syrische Armee
Bis Ende 2025 soll die Integration des syrischen PKK-Ablegers in die syrische Armee abgeschlossen sein. Ankara sieht das als notwendige Grundlage für die territoriale Integrität – und bekräftigt seine Unterstützung für eine schlagkräftige Armee.
Sprecher Zeki Aktürk hat das Bekenntnis von Türkiye zur politischen Einheit und territorialen Integrität Syriens bekräftigt. / Foto: AA
31. Juli 2025

Ankara verfolgt weiterhin den laufenden Integrationsprozess der sogenannten Demokratischen Kräfte Syrien (SDF) in die regulären Streitkräfte Syriens. Das teilte das türkische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Grundlage ist ein Abkommen vom 10. März zwischen der Führung in Damaskus und der SDF. Die SDF werden von Kämpfern der YPG dominiert, dem syrischen Ableger der Terrorgruppe PKK.

Die SDF erhielt über Jahre hinweg militärische Hilfe und finanzielle Mittel von den USA erhielt, steht in Türkiye unter besonderer Beobachtung. Die SDF werden von Kämpfern der YPG dominiert, dem syrischen PKK-Ableger. Die PKK wird in Türkiye, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft.

Wie Ministeriumssprecher Zeki Aktürk bei einem Pressebriefing ankündigte, soll der Eingliederungsprozess bis Ende 2025 abgeschlossen sein. „Wir beobachten die Entwicklungen vor Ort sehr genau“, so Aktürk weiter.

Ankara bekräftigte erneut seine Haltung zur Wahrung der territorialen Integrität und politischen Einheit Syriens. Türkiye sei bereit, dem Wunsch der syrischen Regierung nach Unterstützung beim Aufbau der Streitkräfte nachzukommen. Damit werde auch der Kampf gegen Terrorgruppen gestärkt.

