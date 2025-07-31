Ankara verfolgt weiterhin den laufenden Integrationsprozess der sogenannten Demokratischen Kräfte Syrien (SDF) in die regulären Streitkräfte Syriens. Das teilte das türkische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Grundlage ist ein Abkommen vom 10. März zwischen der Führung in Damaskus und der SDF. Die SDF werden von Kämpfern der YPG dominiert, dem syrischen Ableger der Terrorgruppe PKK.

Die SDF erhielt über Jahre hinweg militärische Hilfe und finanzielle Mittel von den USA erhielt, steht in Türkiye unter besonderer Beobachtung. Die SDF werden von Kämpfern der YPG dominiert, dem syrischen PKK-Ableger. Die PKK wird in Türkiye, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft.