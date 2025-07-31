Ankara verfolgt weiterhin den laufenden Integrationsprozess der sogenannten Demokratischen Kräfte Syrien (SDF) in die regulären Streitkräfte Syriens. Das teilte das türkische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Grundlage ist ein Abkommen vom 10. März zwischen der Führung in Damaskus und der SDF. Die SDF werden von Kämpfern der YPG dominiert, dem syrischen Ableger der Terrorgruppe PKK.
Wie Ministeriumssprecher Zeki Aktürk bei einem Pressebriefing ankündigte, soll der Eingliederungsprozess bis Ende 2025 abgeschlossen sein. „Wir beobachten die Entwicklungen vor Ort sehr genau“, so Aktürk weiter.
Ankara bekräftigte erneut seine Haltung zur Wahrung der territorialen Integrität und politischen Einheit Syriens. Türkiye sei bereit, dem Wunsch der syrischen Regierung nach Unterstützung beim Aufbau der Streitkräfte nachzukommen. Damit werde auch der Kampf gegen Terrorgruppen gestärkt.