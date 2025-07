Zum neuen Schuljahr hat die Berliner Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Dilek Kalaycı, in einem direkt an die Schüler adressierten Brief zur Corona-Impfung aufgerufen. Die Senatorin informiert darin Kinder ab zwölf Jahren über die Corona-Impfung, wie aus dem von der Senatsverwaltung online veröffentlichten Dokument hervorgeht. Im Zuge der aktuellen Debatte um die Impfung von Kindern hat ihr Vorgehen jedoch auch skeptische Reaktionen ausgelöst und wird unter anderem als Druck auf Schüler gewertet.

Die Fortschritte in der Impfkampagne seien nicht ausreichend, hält Kalaycı in dem Schreiben fest. Um im neuen Schuljahr einen Schulbetrieb mit wenig Infektionen zu ermöglichen, sollten sich die Schüler impfen lassen, appelliert sie. Auch konkrete Angaben zu den vorhandenen Impfstoffen und -terminen teilt sie mit.

Dabei erinnert die Senatorin die Adressaten ihres Briefs auch daran, dass die Ständige Impfkommission (Stiko) für die Altersgruppe ab zwölf Jahren die Impfung bisher nicht allgemein empfohlen habe. Dennoch versucht Kalaycı, mithilfe von Statistiken die Schüler zur Impfung anzuregen. „Inzwischen wurden ca. 10 Millionen Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren weltweit geimpft“, informiert Kalaycı.