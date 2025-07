Türkiye erwägt eine militärische Intervention in Syrien, sollte es Versuche zur Spaltung des Landes geben. Denn separatistische Bestrebungen seien auch eine Gefahr für die nationale Sicherheit, sagte der türkische Außenminister Hakan Fidan am Dienstag in Ankara.

„Israel verfolgt eine Politik, die darauf abzielt, die Region zu schwächen und ins Chaos zu stürzen“, sagte Fidan in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seiner Amtskollegin aus El Salvador, Alexandra Hill. Er warf Israel vor, Syrien destabilisieren und spalten zu wollen.

Hintergrund sind Kämpfe zwischen arabischen Beduinenstämmen und drusischen Milizen in der syrischen Provinz Suweida. Diese begannen am 13. Juli. Die syrische Armee versuchte daraufhin, die Ordnung wiederherzustellen. Im Zuge der Auseinandersetzungen flog Israel Luftangriffe auf syrische Militärstellungen und Institutionen.

Israel versteht sich als Schutzmacht der Drusen. Doch führende Vertreter der Drusen in Syrien lehnen eine ausländische Einmischung ab und bekräftigen ihre Loyalität gegenüber dem syrischen Staat.

Laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden bei den Kämpfen mindestens 1.120 Menschen getötet. Seit Samstag herrscht eine fragile Waffenruhe zwischen Israel und Syrien.