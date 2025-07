Ein Schweizer Forscher namens Wilson Edwards hält laut chinesischen Medien nichts von der These einer möglichen Verantwortung des Virologie-Labors in Wuhan für den Ausbruch der Corona-Pandemie. Der Wissenschaftler von der Universität Bern kritisiert die USA für die „Politisierung der Thematik“, berichtet die „Neue Züricher Zeitung“.

Zudem suggeriert er, es würde Druck aus Washington geben, diese These aufrechtzuerhalten. In einem Facebook-Eintrag von „Wilson Edwards“ heißt es: „Forscherkollegen beklagten sich darüber, dass sie enormem Druck und sogar Einschüchterungen vonseiten der USA und bestimmter Medien ausgesetzt waren.“ Die Kritik ging schnell viral. Das Problem: Einen Wissenschaftler namens Wilson Edwards gibt es in Wirklichkeit nicht – weder an der Universität Bern noch anderswo.

In der Schweiz reagiert man unentspannt auf die Erfindung des Forschers. Diese sei kein bloßer PR-Gag mehr, sondern ein Akt der mutwilligen Verbreitung von Fake-News, hieß es schon bald in Medien.

Die chinesischen Staatsmedien hatten die Kritik des erfundenen Wissenschaftlers schnell aufgegriffen und weiterverbreitet. Laut chinesischen Medien sei das eine reine Verunglimpfung vonseiten der USA. Er entbehre jedweder wissenschaftlicher Evidenz. Auch die Schweizer Botschaft in Peking reagierte und postete auf Twitter eine Suchmeldung: „Wilson Edwards, wenn du wirklich existierst, würden wir dich gerne treffen!“

Laut der Botschaft existiere weder ein Schweizer unter diesem Namen, noch gebe es Forschungsarbeiten zu diesem Thema. China solle die Fake-News entfernen und eine Richtigstellung veröffentlichen, forderte die diplomatische Vertretung. Inzwischen sind fast alle Berichte und das angebliche Facebook-Profil des Forscher Edwards gelöscht oder nicht mehr auffindbar.