Die schwedische Regierung hat afghanische Botschaftsmitarbeiter in Kabul bei der Evakuierung ausgeschlossen. Die Mitarbeiter seien am nächsten Tag zur Arbeit erschienen und hätten ein leeres Gebäude vorgefunden, berichtete die schwedische Zeitung Aftonbladet am Dienstag.

„Sie haben uns im Büro gelassen, als wir gearbeitet haben. Wir haben versucht, sie zu kontaktieren, aber sie antworten nicht auf unsere Anrufe und sie haben unsere E-Mail-Adressen blockiert“, zitierte die Zeitung Expressen einen Mitarbeiter.

Das eigene Botschaftspersonal wurde nach Angaben von Schwedens Außenministerin Ann Linde bereits am Sonntag mit US-Hilfe aus Afghanistan nach Katar ausgeflogen. Die meisten davon seien am Montag in der Heimat angekommen.

Auf einer Pressekonferenz am Montag sagte Linde, sie wisse nicht, wann die afghanischen Mitarbeiter ausgeflogen werden könnten. Es herrsche „Chaos auf dem Flughafen“. Es seien jedoch Flüge für das Personal geplant.

Die einheimischen Mitarbeiter befürchten das Schlimmste

Eine anonyme Quelle aus der Botschaft habe Aftonbladet berichtet, dass die Rettung chaotisch abgelaufen sei. Die schwedische Regierung habe keinen guten Evakuierungsplan gehabt. Die einheimischen Mitarbeiter befürchteten nun das Schlimmste.

Er berichtete demnach weiter, die Taliban verfüge nach der Machtübernahme über alle Datenbanken, Dokumente und Informationen über Angestelltenverhältnisse im Land. So seien bereits Hausdurchsuchungen durchgeführt worden. Die Mitarbeiter und ihre Familien seien aus Sicht der Taliban Kollaborateure und somit eine Zielscheibe.

Die afghanischen Mitarbeiter vor Ort hofften trotzdem noch auf eine Rettung. Sie stünden in ständigem Kontakt mit dem evakuierten schwedischen Personal. Ein weiterer Evakuierungsflug sei zwar geplant, jedoch stehe weder Ort noch Zeit fest. „Ich weiß nicht, wo das Flugzeug ist, und ich weiß nicht, wie wir in den Flughafen gelangen können. Alles geht sehr langsam voran und wir müssen so schnell wie möglich gerettet werden.“