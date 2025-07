Mutmaßliche Rechtsextremisten haben antimuslimische Schmierzettel am Haus einer Frau in Hersbruck angebracht. Die Türkische Gemeinde in der Metropolregion Nürnberg äußerte sich in einer Mitteilung besorgt über den Fall, berichtete das Nachrichtenportal „BR24“ am Mittwoch.

Die Notizblockzettel seien in der Nacht auf Montag angebracht worden. Auf diesen steht handschriftlich geschrieben: „Verreckt ihr drecks Islamisten!!! ALLAH ist nichts!!“ sowie „ALLAH wird von Jesus in 1000 Stücke gerissen“. In der Nähe soll sich auch die Alevitische Gemeinde Hersbruck befunden haben.

Nachdem sich die Frau an die TGMN gewandt hatte, warnte die Gemeinde, dass sich in Mittelfranken ein Netzwerk von Neonazis befinde, die unter anderem auch schon im Umfeld des NSU agiert habe. „Daher nehmen wir jede Bedrohung von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Moscheen sehr ernst“, erklärte dazu der TGMN-Vorsitzende Bülent Bayraktar.

Die Betroffene erstattete bei der Polizei Anzeige. Auch die Stadt Hersbruck wurde informiert. Sie bedauerte den Vorfall in einer Erklärung.