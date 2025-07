Vier Generäle im Ruhestand sind am Donnerstag in eine Strafvollzugsanstalt in der Hauptstadt Ankara gebracht worden. Sie waren wegen ihrer Rolle beim Militärputsch in der Türkei 1997 zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden.

Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri und Yıldırım Türker mussten damit einen Tag nach der Anordnung des 5. Hohen Strafgerichts in Ankara ihre Strafe antreten.

Sie gehören zu den 14 Angeklagten, deren lebenslange Haftstrafen für ihr Mitwirken beim sogenannten postmodernen Putsch vom 28. Februar 1997 am 9. Juli dieses Jahres vom Berufungsgericht bestätigt wurden.

Im Jahr 2018 hatte ein türkisches Gericht insgesamt 21 hochrangige Beamte für ihre Rolle beim Putsch von 1997 zu lebenslanger Haft verurteilt.

Durch den Putsch wurde damals die Regierungskoalition unter dem ehemaligen Ministerpräsidenten Necmettin Erbakan (Wohlfahrtspartei) gestürzt.