Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar und seine deutsche Amtskollegin Annegret Kramp-Karrenbauer haben in einem Telefongespräch die aktuelle Lage in Afghanistan erörtert. Das teilte das türkische Verteidigungsministerium am Donnerstag in einer Erklärung mit.

Die beiden Minister sprachen demnach über die aktuellen Entwicklungen in Afghanistan und die laufende Evakuierung aus dem Land.

Zehntausende Menschen in Afghanistan versuchen seit der Machtübernahme der Taliban und der anschließenden Einnahme der Hauptstadt Kabul, das Land zu verlassen.

Angesichts der dramatischen Lage im Land flogen westliche Länder inzwischen weit über 9000 Menschen aus Kabul aus. Tausende warten immer noch auf ihre Rettung.

Die Bundeswehr flog bis spät in die Nacht auf Freitag deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte aus Kabul aus - mittlerweile mehr als 1640 Menschen. Gleichzeitig laufen weltweit diplomatische Bemühungen, um die internationale Zusammenarbeit in der Afghanistan-Krise zu koordinieren.