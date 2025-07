von Ali Özkök

Fatih Toprak ist Vorsitzender der interparlamentarischen Freundschaftsgruppe Türkei-Österreich und darüber hinaus auch zuständig für die politische Teilhabe im Ausland lebender türkischer Staatsangehöriger in ihrem Herkunftsland. Er ist Abgeordneter der regierenden AK Partei.

Im Gespräch mit TRT Deutsch äußert er sich vor allem zufrieden zufrieden, dass die enormen Anstrengungen der Türkei, Touristen trotz der Corona-Pandemie einen sicheren Urlaub zu ermöglichen, Früchte getragen haben.

Bis dato konnte die Türkei in diesem Jahr etwa 20 Millionen Touristen willkommen heißen. Toprak ermuntert jedoch auch für die verbleibenden Monate des Jahres Bürger besonders aus Österreich und Deutschland, Urlaub in der Türkei zu machen.

Wir haben ein schwieriges Corona-Jahr in der Türkei erlebt und trotzdem sind zahlreiche Touristen in die Türkei geflogen. Wie bewerten Sie dieses Jahr?Also viele Menschen wollten bereits 2020 ihren Urlaub in der Türkei verbringen, aber es war wegen der Pandemie sehr schwer. Deswegen haben viele Menschen ihren Urlaub dieses Jahr nachgeholt und viele befinden sich immer noch hier.

Ungefähr 20 Millionen Touristen sind bis dato 2021 in die Türkei geflogen, um Urlaub zu machen. Und die Türkei ist das sicherste Urlaubsland der Welt, denn wie Sie wissen haben wir jetzt 4000 Hotels mit Hygiene-Zertifikaten. Und für uns sind die drei Grundregeln – Hygiene, Abstand und Masken – sehr wichtig. Wir sind auch sehr gut unterwegs beim Impfen. 75 Prozent der Menschen sind schon geimpft worden. Also die Türkei ist ein sehr sicheres Land.

Der Urlaub in der Türkei wird vor allem auch bei Menschen in Deutschland und Österreich immer beliebter. Wie wichtig sind beide Länder für die Tourismus-Strategie der Türkei?Wie auch in anderen Bereichen sind Deutschland und Österreich auch im Tourismus für uns sehr, sehr wichtig. In Deutschland und in Österreich, aber auch in anderen europäischen Ländern leben außerdem noch hunderttausende türkischstämmige Menschen, die ebenfalls für ihren Sommerurlaub in die Türkei kommen. Insgesamt sind es zwei Millionen Menschen.

Angesichts der Corona-Pandemie wurde der Auslandstourismus insgesamt deutlich heruntergefahren. Welche Maßnahmen hat die Türkei ergriffen, um den sicheren Tourismus, den Sie ja schon angesprochen haben, für Menschen aus der EU weiterhin zu ermöglichen?Also für uns ist die Gesundheit der Menschen die wichtigste Sache von allen. Das ist unser oberstes Ziel. Für dieses Ziel haben wir vieles gemacht in der Türkei, also wie gesagt: Wir sind eines der erfolgreichsten Länder, die ihr Volk haben impfen lassen. Heute sind es bereits 75 Prozent aller Menschen im Land, die geimpft sind, und schon in den nächsten Tagen wollen wir die 100-Prozent-Marke erreichen. Wenn Sie in die Türkei fliegen, werden Sie sehen, dass die Menschen sehr darauf achten und was Covid betrifft, sehr bewusst bei der Sache sind. Wir nehmen diese Seuche sehr ernst und wir kämpfen gegen Corona.

Was ist Ihre Urlaubsempfehlung für Touristen, die in die Türkei kommen wollen?Also wir haben schöne Strände, ein schönes Meer und die Ägäis ist generell sehr schön. Wir haben sehr gute Hotels und außerdem empfehle ich den Touristen, auch andere Städte zu besuchen sowie Istanbul, Ankara und auch im Südosten zum Beispiel Adiyaman, wo es den Nemrut-Berg gibt. Das ist eines der Weltwunder, wo man im Westen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang sehen kann. Ich empfehle den Touristen auch den kulturellen Tourismus. Also sie sollten neben ihren Baderessorts auch die anderen Städte gerne besuchen.

Vielen Dank für das Gespräch!