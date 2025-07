Azubis für den Beruf der Pflegefachkraft werden auch in Bielefeld dringend gesucht. Aus diesem Grund ist das Evangelische Johanneswerk eine Ausbildungskooperation mit dem türkischen Verein Asya Avrupa Eğitim Araştırma Derneği (ASAVDER) eingegangen. Auf diese Weise will der diakonische Träger dem Fachkräftemangel in diesem Beruf entgegenwirken, berichtet das „Westfalenblatt“ am Donnerstag.

Im ersten Jahr bis zu 30 Azubis erwartet

Ziel dieser Kooperation sei, jungen Menschen in der Türkei mit einer Pflegeausbildung in Deutschland eine berufliche Zukunftsperspektive zu bieten. „Mit unserem Kooperationspartner ASAVDER, der wie wir gemeinnützig tätig ist, verbindet uns das Ziel, jungen Menschen eine berufliche Perspektive in der Pflege zu geben, erklärt der Vorsitzende der Johanneswerk-Geschäftsführung, Dr. Ingo Habenicht.

Der Fachkräftemangel sei auch im Johanneswerk spürbar. Bei der Gewinnung von Auszubildenden zur Pflegefachkraft sei die neue Ausbildungskooperation ein wichtiger Schritt. Die ersten türkischen Auszubildenden sollen vorab einen elfmonatigen Deutschkurs am Goethe-Institut besuchen. Im August 2022 beginnen die Absolventen dann ihre Ausbildung in Deutschland.

Die theoretische Ausbildung soll an den Johanneswerk-Pflegeschulen in Bielefeld und Blomberg erfolgen. Für den Anfang rechnen beide Kooperationspartner im ersten Jahr mit etwa 25 bis 30 jungen Menschen aus der Türkei.

Sprache als eine der größten Herausforderungen

Aus Sicht der Johanneswerk-Projektleiterin Ulrike Overkamp ist die Sprache dabei eine der größten Herausforderungen. Die Auszubildenden sollen daher in gemischten Klassen unterrichtet und bei allen Fragen eng durch die Schulsozialarbeit begleitet und unterstützt werden. So würden die Sprachkenntnisse weiter ausgebaut.

Vorab hat der Kooperationspartner ASAVDER das Johanneswerk und die Einrichtung bei einem viertägigen Besuch kennengelernt. „Der Besuch hat uns noch mal darin bestärkt, dass wir mit dem Johanneswerk den richtigen Kooperationspartner gefunden haben, der jungen Menschen in der Türkei eine angesehene und qualitativ hochwertige Ausbildung bieten kann“, resümiert Ahmet Akbaba, der Vorsitzende von ASAVDER.