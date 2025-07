Die Türkischen Streitkräfte haben die Kampfdrohne Bayraktar Akıncı offiziell in ihr Inventar aufgenommen. Bei der Übergabegala am Sonntag in Çorlu in der Provinz Tekirdağ erklärte Präsident Recep Tayyip Erdoğan, dass die Türkei nun weltweit einer der drei wichtigsten Hersteller von Kampfdrohnen sei.

Erdoğan unterstrich in seiner Rede die Fortschritte der Türkei in der Rüstungsindustrie. „Das Niveau, das wir insbesondere bei der Technologie für unbemannte Drohnen erreicht haben, ist ein Ausdruck der weltweiten Anerkennung des Erfolges unserer Fähigkeiten in der Rüstungsindustrie“, so der türkische Präsident.

Akıncı glänzt durch richtungsweisende EigenschaftenDabei sei das Ziel der Türkei unter anderem, ihre technologischen Fortschritte zum Wohl der gesamten Menschheit einzusetzen, versicherte Erdoğan. Die Einsätze Ankaras in Syrien, Libyen und Aserbaidschan seien Beispiele für diese Grundhaltung der Türkei.

Die Kampfdrohne Bayraktar Akıncı hatte zuletzt im Juli mit einem neuen Rekord für Schlagzeilen gesorgt: In einer Höhe von 38.039 Fuß (ca. 11,6 Kilometer) blieb das Gerät 25 Stunden und 46 Minuten in der Luft. Bis Ende dieses Jahres sollen sechs Einheiten der Drohne an die Türkischen Streitkräfte ausgeliefert werden.

Die türkische Kampfdrohne Bayraktar Akıncı fällt dabei durch vielfältige Eigenschaften auf. Neben bewaffneten Präzisionsangriffen und Überwachung kann die Drohne, die bereits über 875 Testflüge und Einsätze hinter sich hat, auch Aufgaben zur Informationssammlung wahrnehmen.

Türkei macht sich von Nato-Partnern unabhängigIm Vergleich zur Drohne des Typs Bayraktar TB2 stellt die neue Kampfdrohne, die ebenfalls im eigenen Land entwickelt wurde, einen weiteren Fortschritt hin zu einer größeren, richtungsweisenden Drohnenproduktion dar. Damit rückt die türkische Drohne in die Klasse der schwergewichtigen General Atomics MQ-9 Reaper der USA auf. Diese war Ankara lange von den USA vorenthalten worden, obwohl die Türkei stets auf Lieferungen vonseiten des Nato-Partners gedrängt hatte.

Ein fortgeschrittenes Flugkontrollsystem, eine automatische Start-, Reise- und Landekontrolle sowie ein duales Satellitenkommunikationssystem gehören zu den Eigenschaften, welche die mit einer hochmodernen Sensorik ausgestattete Kampfdrohne Bayraktar Akıncı auszeichnen. Ein vollständiges elektronisches System mit Störungsschutz und Koalitionsvermeidung stellt eine weitere Besonderheit von Bayraktar Akıncı dar.