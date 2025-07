Der russische Internetkonzern Yandex kauft dem US-Fahrdienstvermittler Uber für eine Milliarde Dollar (845 Millionen Euro) Anteile an mehreren gemeinsamen Unternehmen ab. Zudem erhöhte Yandex seinen Anteil an der gemeinsamen Fahrdienstvermittlung mit der Option, auch die restlichen Anteile zu kaufen, wie Yandex am Dienstag mitteilte. Uber könnte sich damit in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion komplett aus dem Markt zurückziehen.

Yandex wird der Vereinbarung zufolge alleiniger Eigentümer der Essens- und Lebensmittellieferdienste Yandex Eats, Lavka und Delivery sowie des Unternehmens Self-Driving Group, das autonom fahrende Autos entwickelt. Bei der gemeinsamen Fahrdienstvermittlung erhöht der russische Konzern seinen Anteil auf 71 Prozent. Die Option, die restlichen 29 Prozent zu kaufen, besteht für zwei Jahre, der Preis beträgt 1,8 bis 2,0 Milliarden Dollar.

Yandex wird auch das „russische Google“ genannt, das Unternehmen ist im Heimatland die Nummer eins der Suchmaschinen. Der Konzern ist an der Börse in New York notiert. Mit Uber kooperiert Yandex seit 2018 in Russland.

In der Corona-Pandemie sind auch in Russland die Geschäfte der Essens- und Lebensmittellieferdienste explodiert. Lavka ist seit August auch in der französischen Hauptstadt Paris im Geschäft, unter dem Namen „Yango Deli“. Weitere europäische Länder sind das Ziel.