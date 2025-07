Der schnelle Vormarsch der Taliban hat eine Befürchtung wahr werden lassen, über die US-amerikanische Militärstrategen stets höchst ungern gesprochen hatten: Mit der häufig kampflosen Räumung von Kasernen der zuvor von den USA mit funktionstüchtigem Gerät ausgestatteten Nationalarmee sind amerikanische Waffen im Wert von Millionen von Dollar in die Hände der Taliban gefallen.

Senatorengruppe fordert vollständige Aufzählung

Eine offizielle exakte Aufstellung dieser Ausrüstungsgegenstände gibt es noch nicht. Bislang gibt es nur grobe Schätzungen. Eine Gruppe von Senatoren rund um Marco Rubio aus Florida hat in einem offenen Brief an den US-Verteidigungsminister eine genaue Bilanz gefordert.

Es ist jedoch absehbar, dass es vor allem zehn Typen von Waffen, Gerätschaften und militärischen Ausrüstungsgegenständen waren, in deren Besitz die Taliban gekommen sein dürften.

Die zehn wichtigsten sind:

1. A-29 Super Tucano

Ein leichtes Kampfflugzeug, das nach Angaben des amerikanischen Rüstungsunternehmens Sierra Nevada Corporation schätzungsweise zwischen 20 und 30 Millionen Dollar kostet – ein relativ niedriger Preis im Vergleich zu anderen Kampfflugzeugen derselben Klasse. Die Super Tucano kann eine Vielzahl von Waffen tragen und ist für die Bekämpfung von Unruhen, die Luftnahunterstützung und Aufklärungsmissionen in wenig gefährlichen Umgebungen konzipiert. Mindestens eine Super Tucano wurde auf dem internationalen Flughafen von Masar-e-Scharif in Afghanistan beschlagnahmt.

2. UH-60 Black Hawk

Es handelt sich um einen militärischen Transport- und Kampfhubschrauber. Mit einem Preis von 5,9 Millionen Dollar ist er einer der teuersten Hubschrauber auf dem Markt. Sein fortschrittliches System erleichtert es den Piloten, statische Ziele mit seinen Schussvorrichtungen und lasergesteuerten Raketen zu identifizieren. Es kann die erforderliche Reichweite messen, damit die Piloten Ziele bei Tag- und Nachteinsätzen auch aus großer Entfernung mit hoher Genauigkeit treffen können. Black Hawk wurde kurz nach dem Fall von Kandahar am 12. August von den Taliban erbeutet. Kandahar ist die zweitgrößte Stadt Afghanistans, in der die USA einen ihrer Hauptstützpunkte mit umfangreicher militärischer Ausrüstung unterhalten hatten.

3. ScanEagle Mini-MilitärdrohneEin unbemanntes Luftfahrzeug (UAV), das die Anforderungen von Nachrichten-, Überwachungs- und Aufklärungsmissionen (ISR) während des exklusiven Dienstes und der Eskorte erfüllt. Gleichzeitig ist es dazu geeignet, sichere Daten zu schützen und schnelle drahtlose Sprach- und Videobeweise zu sammeln. Die Drohne kann mehr als 24 Stunden lang mit hoher Geschwindigkeit eine Vogelperspektive bieten. Jedes System kostet etwa 3,2 Millionen Dollar.

4. Kampfhubschrauber MD-530FDer leichte Kampfhubschrauber MD-530F ist in der Lage, bewaffneten Begleitschutz und Luftnahangriffe zu unterstützen. Der Mehrzweck-Militärhubschrauber, der über 2,4 Millionen Dollar kostet, kann für taktische und Transportaufgaben eingesetzt werden. Die Schnellstartfähigkeit des Hubschraubers unterscheidet ihn von anderen Militärflugzeugen und ermöglicht effektive und strategische Angriffe bei offensiven Luftoperationen. Berichten zufolge haben die Taliban mindestens einen MD-530 erbeutet.

5. Minengeschützte Fahrzeuge (MRAPs)Dabei handelt es sich um gepanzerte Geländewagen, die einen wirksamen Schutz gegen Landminen und Hinterhalte bieten und zwischen 500.000 und eine Million US-Dollar kosten. Die MRAPs können selbst in intensiven Konfliktgebieten sichere Transporte durchführen und sind so konzipiert, dass sie Personal und Passagiere vor explosiven Straßenrandbomben schützen.

6. M1151 HumveeDer aufgerüstete Waffenträger, mit einem Preis von mehr als 220.000 US-Dollar pro Fahrzeug, ist zum Schutz der Insassen mit einer außergewöhnlichen Panzerung ausgestattet. Im Jahr 2017 hatten die USA einen Bestand von 4700 Humvees nach Afghanistan geliefert. Die meisten von ihnen befinden sich Medienberichten zufolge inzwischen in den Händen der Taliban.

7. M24 Sniper Weapon SystemDie als System bezeichneten Zubehör- und Anbaugeräte verwandeln die Waffe in ein Scharfschützengewehr mit Adlerauge. Das M24 ist für seine Einfachheit und Zuverlässigkeit bekannt und bietet aufgrund seiner Kosten und Vielseitigkeit eine überragende Präzision.

8. M18-SturmgewehrEs handelt sich um ein einschüssiges Gewehr, mit dem Panzer und Personen mit hoher Genauigkeit beschossen werden können. Dieses rückstoßfreie Gewehr ist in der Lage, Geschosse vom Typ Artillerie effektiver abzufeuern als Panzerabwehrwaffen. Die Taliban haben Tausende solcher Sturmgewehre beschlagnahmt.

9. M4-KarabinerM4-Karabiner ist eine gasbetriebene Waffe, die im Durchschnitt 700 Dollar kostet und über ein Mehrfachfeuerungssystem verfügt. Mit diesem System kann das Gewehr mit einem Laser, einem Granatwerfer, einem Nachtsichtgerät, einer Taschenlampe, einer Lasermarkierung und sogar einer winzigen Schrotflinte ausgestattet werden, die für zusätzliche tödliche Wirkung sorgt. Die USA haben Tausende von ihnen zurückgelassen und die Taliban haben sie bereitwillig in ihr Inventar aufgenommen.

10. 40-Millimeter-HochexplosivgranateDie Waffe wurde für Granatwerfermunition entwickelt und besteht aus Hochgeschwindigkeitsgranaten. „Ein AGL (Automatic Grenade Launcher) mit einer 40-Millimeter-Hochgeschwindigkeitsgranate hat eine effektive Reichweite von etwa zwei Kilometern“, erläutert der Verteidigungsexperte Helge Stadheim die Funktionsweise von 40-Millimeter-Granaten. (Kosten: 400 bis 500 Dollar pro Patrone)

US-Experte relativiert Bedeutung des WaffenverlustesGegenüber dem Sender „NPR“ relativierte der frühere Kampfpilot und heutige Direktor des Zentrums für Militärische und Politische Stärke bei der Stiftung zur Verteidigung von Demokratien, Bradley Bowman, die Bedeutung des Verlusts an schlagkräftigem Gerät. Er gab unter anderem zu bedenken, dass es „ein großer Unterschied“ sei, einen Black Hawk zu besitzen oder zu wissen, wie dieser effektiv bedient würde.

„Es ist nichts, was man in einer Woche oder einem Monat lernt“, äußerte Bowman gegenüber dem Sender. „Jemand könnte dort hineingehen, vielleicht ein paar Bedienungsanleitungen finden und herausfinden, wie man den Motor anschmeißt, die Rotoren zum Drehen bringt und ihn in die Luft bringt. Aber zu diesem Zeitpunkt wäre er wahrscheinlich eher eine Gefahr für sich selbst als für jemand anderen.“

Der Umgang mit Sturmgewehren und Granaten scheint den Taliban jedoch aus jahrelanger Kriegserfahrung in Afghanistan durchaus vertraut zu sein.