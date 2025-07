Wer sich bis Freitag am Leopoldplatz im Berliner Bezirk Wedding gegen das Coronavirus impfen lässt, bekommt einen Gratis-Döner. Wie „Der Tagesspiegel“ berichtet, wird so seit Mittwoch versucht, Ungeimpften einen Anreiz für die Corona-Impfung anzubieten.

Insgesamt 1000 Gutscheine habe der Inhaber der Dönerfiliale, Remzi Kaplan, demnach für die Impfaktion vorbereitet. Die Idee hierfür sei gemeinsam mit der Berliner Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Dilek Kalaycı, entstanden.

Bereits in den ersten Stunden habe es viele Interessenten an der Aktion gegeben. „Gemeinsam schaffen wir das“, sagte Kaplan mit Zuversicht.

Martin Matz, Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, betonte, dass die so entstandene Aufmerksamkeit gut für die Impfkampagne sei. Kreative Impfaktionen wie diese sollen fortgeführt werden, kündigte er an.