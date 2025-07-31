Russland und Syrien haben ihre Bereitschaft bekundet, ihre Beziehungen zu stärken. „Natürlich sind wir daran interessiert, Russland an unserer Seite zu haben“, sagte der syrische Außenminister Asaad al-Schaibani am Donnerstag bei einem Besuch in Moskau zu seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow. Es war das erste Mal seit dem Sturz des langjährigen syrischen Machthabers Baschar al-Assad im Dezember, dass ein hochrangiger syrischer Vertreter Russland besucht hat. Assad soll nach seinem Sturz nach Moskau geflohen sein.
Al-Schaibani sagte weiter, es gebe jedoch Faktoren, die die Beziehungen erschwerten.
Russland unterhält in Syrien den Marinestützpunkt Tartus und den Luftwaffenstützpunkt Hmeimim. Beide liegen an der syrischen Mittelmeerküste und sind die einzigen offiziellen russischen Militärstützpunkte außerhalb der ehemaligen Sowjetunion.
Russland – ein wichtiger Unterstützer Assads – hatte die Stützpunkte während seiner Intervention im syrischen Bürgerkrieg an der Seite des syrischen Machthabers im Jahr 2015 intensiv genutzt und schwere Luftangriffe gegen Rebellen ausgeführt. Es war unklar, ob die neue Regierung in Damaskus Moskau gestatten wird, die Stützpunkte im Land zu behalten.
Russlands Außenminister Lawrow sagte nun, sein Land sei bereit, Syrien nach mehr als einem Jahrzehnt heftiger Konflikte beim Wiederaufbau zu helfen und „unter anderen Bedingungen geschlossene Vereinbarungen und Verträge“ zu überprüfen.
Al-Schaibani sagte, eine Überprüfung der Vereinbarungen sei nötig, um zu prüfen, ob sie „den Bedürfnissen des syrischen Volkes dienen“. Weder al-Schaibani noch Lawrow äußerten sich zur Zukunft der Militärstützpunkte.