Türkei: Gedenken an Massaker von Tripoli 1821

Am 200. Jahrestages des Tripoli-Massakers hat das türkische Außenministerium an die Opfer erinnert. Die einstige Stadt der Osmanen wurde am 23. September 1821 von Aufständischen besetzt. Bis zu 32.000 Muslime und Juden starben bei den Gemetzeln.