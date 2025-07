Bergheim: Wählerin wegen Kopftuchs abgewiesen – Stadt spricht von „Irrtum“

In Bergheim verweigerten Wahlhelfer einer 21-Jährigen am Sonntag die Stimmabgabe zur Bundestagswahl. Sie sei, so hieß es, ihres Kopftuchs wegen „nicht identifizierbar“. Der Wahlvorstand griff ein – die Stadt bestreitet eine rassistische Motivation.