Mehrere teils Vermummte haben eine Demonstration gegen rechts im brandenburgischen Bad Freienwalde angegriffen. Teilnehmer einer Versammlung unter dem Motto „Für ein buntes Bad Freienwalde“, die zum Teil der queeren Community angehörten, seien am Sonntag von Unbekannten unter anderem mit Schlagwerkzeugen attackiert worden, teilte die Polizei in Frankfurt an der Oder mit.

Mindestens zwei Menschen erlitten nach Polizeiangaben leichte Verletzungen. Noch vor dem Eintreffen der Beamten sollen die bis zu 15 Angreifer geflüchtet sein. Sofortige Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.