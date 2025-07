Seltene Zeichnungen, Skizzen und Gemälde der Boxlegende Muhammad Ali sind am Mittwoch für knapp eine Million Dollar (rund 863.740 Euro) in New York unter den Hammer gekommen. Das Auktionshaus Bonhams versteigerte insgesamt 26 Kunstwerke des 2016 verstorbenen Boxweltmeisters.

Mehr als das Zehnfache des Aufrufungspreises erzielte das teuerste Exponat der Versteigerung: „Sting Like a Bee“ („Stich wie eine Biene“) wurde für 425.000 Dollar verkauft - das ist mehr als das Zehnfache des Schätzwertes vor dem Verkauf.

Wenig bekanntes künstlerisches TalentAli wird als einer der größten Sportler aller Zeiten gefeiert, aber seine künstlerischen Talente sind weniger bekannt. Laut Bonhams hat Muhammad Ali sein ganzes Leben lang gezeichnet und gemalt. Er sei von seinem Vater, der selbst ein professioneller Künstler gewesen sei, ermutigt worden und habe Unterricht bei dem Sportkünstler LeRoy Neiman erhalten.

Als Auktionator der Werke betätigte sich der Kunstsammler und Freund Alis, Rodney Hilton Brown. Ihm zufolge malte Ali seine ersten drei Bilder 1977 nach einem Kampf in Boston.

Die Kunstwerke wurden für insgesamt 945.524 Dollar (rund 816.687 Euro) verkauft – das Dreifache des erwarteten Betrags.

Der beste Boxer aller Zeiten

Geboren als Cassius Marcellus Clay Jr. in Louisville, Kentucky am 17. Januar 1942, nahm er später den Islam an und änderte 1964 seinen Namen in Muhammad Ali.

Ali gilt als einer der besten Boxer aller Zeiten. Im Laufe seiner Karriere gewann er als einziger Boxer dreimal den Titel des unumstrittenen Weltmeisters und ging in die Geschichte ein. Er wurde in der ganzen Welt für seine sportlichen Fähigkeiten und seinen Kampf für die Menschenrechte geschätzt.

