Schalke 04, die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet, das damals für Steinkohlebergbau und Stahlindustrie über Deutschland hinaus bekannt war, und Trabzonspor, das Team aus der Schwarzmeerregion, die ebenfalls für ihre Bergwerke bekannt ist, trafen nach der Auslosung am 27. September 1996 im schweizerischen Genf in der zweiten Runde des UEFA-Pokals aufeinander.

Der Manager von Schalke 04, Rudi Assauer, sagte in einem Interview nach der Auslosung: „Erstmals in unserer Vereinsgeschichte sind wir Gastmannschaft im eigenen Stadion“ und machte auf die im Ruhrgebiet lebende türkische Bevölkerung aufmerksam. Auch Olaf Thon, Mannschaftskapitän von Schalke 04, erklärte, das Spiel werde einen Beitrag zur deutsch-türkischen Freundschaft leisten.

Şenol Güneş, der seinen Flug verpasste, machte sich bei Daum schlau!

Unmittelbar nach der Auslosung wurde für den Trainer von Trabzonspor, Şenol Güneş, ein Flugticket gekauft, damit er sich das Spiel von Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen am 28. September 1996 anschauen konnte. Doch als Güneş seinen Flug verpasste, erhielt er die Details zu Schalke 04 von Bayer Leverkusens Trainern Christoph Daum und Roland Koch. Schalke seinerseits beauftragte den ehemaligen Spieler Klaus Fischer damit, Trabzonspor zu beobachten. Fischer reiste am 5. Oktober 1996 nach Van und eine Woche später nach Istanbul, um Trabzonspor zu beobachten beziehungsweise zu analysieren. Auch vor dem Rückspiel reiste er nach Istanbul und sah sich das Spiel Fenerbahçe-Trabzonspor an. Trabzonspors deutschstämmiger Torhüter Metin Mert behauptete sogar, ein Manager von Schalke 04 habe ihn angerufen und ihn bezüglich Trabzonspor ausgefragt.

Berger ging, Stevens kam!

Am 3. Oktober 1996 entließ Schalke 04 Jörg Berger, der seit 1993 Trainer bei Schalke gewesen war. Schalke 04 ernannte Huub Stevens, den niederländischen Trainer von Roda, das in der ersten Runde des UEFA-Pokals ausgeschieden war. Bei Trabzonspor wurde Senol Güneş wegen seiner Kritik an der Transferpolitik seines Vereins zunächst aufs Abstellgleis gestellt, doch Präsident Faruk Özak ließ eine Trennung schließlich doch nicht zu.

Deutschland wendete strenge Regeln für Visa an!

Deutschland erließ damals strenge Visabestimmungen für Fußballfans, die aus der Türkei zum Spiel Schalke 04-Trabzonspor anreisen wollten. Das Ziel war es, Arbeitslose aus der Türkei daran zu hindern, mit dem Spiel als Ausrede ins Land einzureisen und illegal eine Beschäftigung aufzunehmen. Aus diesem Grund wurden die Veranstalter, die das Spiel organisierten, gebeten, für die Fans zu bürgen, die das Team nach Deutschland begleiten würden.

Dr. Langhorst behandelte Hami Mandıralı!

Trabzonspor kam am 13. Oktober 1996 nach Deutschland, um am 15. Oktober 1996 gegen Schalke 04 zu spielen. Zahlreiche ausländische Gastarbeiter und Fußballfans empfingen Trabzonspor am Düsseldorfer Flughafen. Auch die verletzten Hami Mandıralı und Okan Özke kamen mit der Mannschaft nach Deutschland. Der Mannschaftsarzt von Schalke 04, Dr. Armin Langhorst, untersuchte Hami und Okan. Dr. Langhorst stellte bei Hami Mandıralı eine Ruptur des Rückenmuskels fest, die Ursache seiner Verletzung am Fuß sei, was nicht vollständig bekannt war, und führte eine Injektionsbehandlung durch, für die er eine Woche in Deutschland bleiben sollte. Hami Mandıralı, der daraufhin eine Woche länger in Deutschland blieb, verfolgte das Spiel Schalke 04 gegen Hamburg am 19. Oktober 1996 von der Tribüne aus.

In Gelsenkirchen waren die Trabzonspor-Fans in der Überzahl!

Im ersten Spiel im Gelsenkirchener Parkstadion waren mehr Trabzonspor-Fans als Schalke-Fans auf den Tribünen. Neben den Fahnen von Trabzonspor stachen die türkische Flagge sowie die Flaggen von Beşiktaş, Fenerbahçe und Galatasaray hervor. Vor oder nach dem Spiel gab es keine Zwischenfälle, und die Fans beider Mannschaften verbrachten vor dem Spiel Zeit miteinander.

Das Spiel gegen Trabzonspor war für Huub Stevens das erste Spiel in Gelsenkirchen!

Das Spiel Schalke 04-Trabzonspor am 15. Oktober 1996 war das erste Spiel von Huub Stevens als Trainer von Schalke 04 im Gelsenkirchener Parkstadion. In der Mannschaft von Schalke war Marc Wilmots der Spieler, der während des gesamten Spiels die meisten Torchancen hatte, aber das einzige Tor, das den Endstand bestimmte, schoss Martin Max.

In der Mannschaft von Trabzonspor, die wenige gute Chancen hatte, war das Fehlen von Hami Mandıralı und Shota Arveladze zu spüren. Huub Stevens, der sein erstes Spiel im Parkstadion mit einem Sieg beendete, sagte in einem Interview nach dem Spiel: „Die Fans der gegnerischen Mannschaft waren mehr als wir. Wir fühlten uns, als wären wir bei einem Auswärtsspiel.“

Trabzonspor und Schalke 04 wurden Partnervereine!

Schalke 04 reiste am 27. Oktober 1996 nach Trabzon, um am 29. Oktober 1996 gegen Trabzonspor zu spielen. Schalke residierte im „Rize Dedeman Hotel“ und trainierte sowohl im Atatürk Stadion in Rize als auch im Hüseyin Avni Aker Stadion, wo das Spiel ausgetragen werden sollte. Die Präsidenten der Vereine, Faruk Özak und Gerhard Rehberg, unterzeichneten beim Freundschaftsessen vor dem Spiel den Text zur Erklärung des Freundschaftsverhältnisses der beiden Vereine Schalke 04 und Trabzonspor.

Trabzonspor und Schalke 04 Fans feierten gemeinsam!

Nach Trabzon reisten 1.100 Fans von Schalke 04. Das war ein Rekord, weil zuvor keine ausländische Mannschaft mit so vielen Fans zu Gast in Trabzon war. Die Fans von Trabzonspor empfingen die Schalker beispielhaft. Fans beider Mannschaften aßen, tranken und feierten vor dem Spiel zusammen. Die Fans von Schalke nahmen ihren Platz in der Südkurve auf nummerierten Plätzen ein und bejubelten mit Bannern und Gesängen ihre Mannschaft während des gesamten Spiels.

Der Gentleman-Arzt von Schalke 04: Armin Langhorst!

Der Mannschaftsarzt von Schalke, Dr. Armin Langhorst, gab ein großartiges Beispiel für Fairness ab, indem er Hami Mandıralı in Deutschland behandelte. Nach der letzten Untersuchung vor dem Spiel sagte er: „Wenn er spielt und trifft, bleibt mir nichts anderes übrig, als zu applaudieren.“ Hami Mandıralı erzielte im Rückspiel, das 3:3 endete, zwei Tore, wurde damit Inhaber des Titels „Türkischer Fußballspieler, der die meisten Tore im Europapokal erzielte“ und brachte sein Team fast ins Viertelfinale des UEFA-Pokals, doch das Tor von Martin Max beendete diese Euphorie. Martin Max war sowohl in Gelsenkirchen als auch in Trabzon der entscheidende Torschütze.

Schalke 04 holte in Mailand den UEFA-Pokal!

Schalke 04 erreichte nach dem Sieg gegen Trabzonspor das Viertelfinale und besiegte im folgenden Viertel- und Halbfinale die spanischen Mannschaften Valencia und Teneriffa. Im Finale gewann Schalke das Hinspiel auswärts bei Inter Mailand mit 1:0 und das Rückspiel nach Elfmeterschießen mit 41: und nahm den UEFA-Pokal mit nach Hause.