Der türkische Außenminister Hakan Fidan wird am Montag zu einem offiziellen Besuch in Serbien erwartet. Wie diplomatische Kreise mitteilen, wird er in Belgrad sowohl mit Präsident Aleksandar Vučić als auch mit Außenminister Marko Đurić zu bilateralen Gesprächen zusammenkommen.

Fidan und Đurić hatten sich zuletzt im Rahmen des offiziellen Besuchs von Präsident Recep Tayyip Erdoğan am 10. und 11. Oktober 2024 in Serbien getroffen. Der serbische Außenminister nahm zudem am Antalya Diplomatie-Forum teil, das vom 11. bis 13. April 2025 stattfand.

Fokus auf Frieden, Stabilität und regionale Kooperation



Im Mittelpunkt der Gespräche in Belgrad steht offiziellen Angaben zufolge die Bewertung der vielfältigen Kooperationsbereiche zwischen Türkiye und Serbien. Fidan werde dabei die Entschlossenheit Ankaras bekräftigen, sich weiterhin aktiv für Frieden und Stabilität auf dem Balkan einzusetzen.

Zudem soll die Bedeutung Serbiens als strategischer Partner in der Region hervorgehoben werden. Insbesondere in Bezug auf die Lage in Bosnien und Herzegowina wolle Fidan zur Besonnenheit aufrufen und die Wichtigkeit eines offenen Dialogs betonen. Auch der Ausbau regionaler Solidarität und Zusammenarbeit angesichts gemeinsamer Herausforderungen stehe auf der Agenda,

Wirtschaftliche Dynamik und gemeinsame Ziele



Serbien zählt zu den wichtigsten Partnern der Republik Türkiye auf dem Westbalkan. Dies zeigt sich auch in der wirtschaftlichen Entwicklung: Im Jahr 2024 wuchs das bilaterale Handelsvolumen um 35 Prozent und erreichte 3 Milliarden US-Dollar. Das erklärte gemeinsame Ziel beider Staatspräsidenten ist es, dieses Volumen auf 5 Milliarden US-Dollar zu steigern.

In den vergangenen zwölf Jahren stiegen die türkischen Direktinvestitionen in Serbien von einer Million auf 405 Millionen US-Dollar. Türkische Unternehmen bieten derzeit rund 10.000 Menschen im Land Arbeitsplätze. Der Ausbau wirtschaftlicher Kooperation bleibt ein zentrales Element der bilateralen Beziehungen.