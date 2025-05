Im Zuge der Wiederannäherung zwischen Moskau und Washington beraten Diplomaten beider Seiten am Donnerstag erneut in Türkiye über den Betrieb ihrer jeweiligen Botschaften. Die beiden Seiten würden versuchen, „Fortschritte bei der weiteren Stabilisierung“ der bilateralen Missionen zu erzielen, sagte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Tammy Bruce, am Dienstag zu Reportern.

Bruce betonte, die Gespräche würden sich „ausschließlich auf unsere Botschaftsoperationen, nicht auf die Normalisierung der bilateralen Beziehungen“ konzentrieren. Auch „politische oder sicherheitspolitische Fragen“ stünden nicht auf der Tagesordnung, ebensowenig wie die Ukraine.

Bereits Ende Februar hatten beide Seiten in Türkiye über eine Normalisierung ihrer diplomatischen Beziehungen beraten, die seit Beginn des Ukraine-Kriegs gestört waren.

Der seit Januar amtierende neue US-Präsident Donald Trump vollzog in den vergangenen Wochen eine radikale Kehrtwende in der US-Politik gegenüber Russland. Nach einem überraschenden Telefonat mit Kreml-Chef Wladimir Putin entsandte Trump seinen Außenminister Marco Rubio zu Gesprächen mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow nach Riad. Dort vereinbarten beide Seiten, Gespräche über die Ukraine aufzunehmen.

Die überraschende Wiederannäherung zwischen Washington und Moskau weckte in Kiew und Brüssel große Besorgnis. Die Ukraine und ihre europäischen Unterstützer fürchten, bei den Gesprächen über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs übergangen zu werden.